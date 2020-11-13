詠春｜江志強師傅新書闡釋半生拳學見解　去偽存真望回歸詠春初衷

「詠春江志強拳術會」的江志強師傅，近日出版了新書《歸真——詠春江志強》。他總結自己半生的習藝心得，將所知的詠春拳歷史及技理，完整地闡述出來。江志強師傅寫道，本書之所以名為《歸真》，是希望讓詠春拳在世人面前回歸本來面目，以初心待萬物。同時亦寄語每位詠春習者，在去偽存真的修行路上摒棄心扉，令武藝更上一層樓。

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師事數人 歸宗詠春

江志強師傅1962年於香港出生。由於家中長輩習武，加上幼時正值李小龍的熱潮，所以他從小就已經接觸武術，尤以南派功夫為主。

1980年，江師傅經友人引薦，拜入大聖劈掛門冼林沃師父門下，學習劈掛及搏擊拳術。1991年，他再拜區志成師父，正式展開詠春拳的修行道路。往後他跟隨周年發師父繼續深造詠春拳，並得到葉問宗師早期弟子袁九會傳授詠春短橋及八斬刀。在此期間，他亦曾向李小龍的弟子黃錦銘師父（Ted Wong），學習振藩原本截拳道。可謂是兼學幾派拳術，而歸宗於詠春。

江志強師傅1962年於香港出生。由於家中長輩習武，加上幼時正值李小龍的熱潮，所以他從小就已經接觸武術，尤以南派功夫為主。（香港01：賴家俊 攝）

2003年，「詠春江志強拳術總會」正式成立。除了在本地授徒，江師傅亦去到過福建泉州少林寺，向寺僧教導木人樁法。2011年，他率領弟子參加馬來西亞第一屆詠春拳擂台邀請大賽，榮獲羽量級及中輕量級冠軍金腰帶。

而在傳藝以外，江師傅亦曾為《頭條日報》執筆「黑帶論壇」，向大眾介紹香港的武林故事。2015年，詠春江志強拳術總會與香港國術總會合作，訪問了19位香港武術名家，寫作出版了《武林薈萃》（香港篇）一書。

今次的《歸真——詠春江志強》，則是繼《武林薈萃》後，江師傅另一本在本地出版的著作。希望能藉本書將他的半生所學，完整地跟同道分享。

【江志強師傅曾為我們進行直播教學，點擊圖片觀看當日剪影】

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萬法歸一 修行為本

江志強師傅研究詠春拳三十載，再加上長年尋師訪友，所以本書的內容顯得頗為豐富。除了小念頭、沉橋、標指【註一】之外，亦講解了黐手、木人樁、六點半棍、八斬刀，以及較少人專門論著的詠春腳法及詠春五搥等。

本書以文字敘述為主，對於初學或者門外的朋友來說，可能會有點吃力。但如果對詠春拳有一定研究，就可以了解到書中的想法，確實是江師傅本人的實踐心得。除了對每種手法、身法，都詳實地講解了修煉方法及訣竅，當中有關切身經驗的描寫，尤為可貴。

在小念頭的一章，江師傅便提到自己某次示範時，因為陪練者不按指示鎖在他的手彎關節，他本能地提起手肘摔倒對方。他覺得效果相當不錯，所以自此便在小念頭的演練中，加入了提肘的動作。而在標指的部份，他則提到了多年前曾在深圳龍崗，向一位名叫陳守業的前輩學習過「蛇形手」。這套手法有練腕、練肘兩種方式，他自己最後選擇了練肘作為標指的核心之一。於是他現在就有了「扱肘」、「批肘」、「劏肘」、「跪肘」及「後肘」，五種不同組合的標指肘法。

【江志強師傅在上次的直播教學，也示範了不同的詠春技法，大家不妨重溫】

這些經驗總結，未必人人適用或者認同。但箇中對於拳術的思考和感悟，卻是值得讀者細味。而這種對於拳術的考據精神，也見諸於對歷史源流的研究。例如在木人樁的部份，江師傅就提到他多年前曾到佛山市的廣東粵劇博物館參觀，證實了南少林、紅船與詠春拳的關係。亦由此肯定了過去紅船上面，確實是存在著與一般地樁不同的天樁。

最後，雖然本書大部份內容都為文字，但就很少直接套用古時歌訣了事。江師傅強調，他不會隨便照搬古人的練習方法，因為今人的見解和水平不一定就比古人差。現代人最需要學習古人的，是他們刻苦、耐痛的意志。

【點擊圖片，觀看《歸真——詠春江志強》一書的剪影】