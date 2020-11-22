形意．李存義｜中華武士會掌舵人　民國大部份宗師俱出自他門下

在電影《一代宗師》裡，由王慶祥飾演的掌門宮寶森，曾提到自己是接了大師哥李存義的班，主事中華武士會。這位李存義確實是歷史上的武學宗師。他不僅武藝卓越，而且廣結同門、著書立說。正是在他的努力底下，形意拳一脈才得以傳遍四方，走上歷史的巔峰。

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由「單刀李」到中華武士會

李存義，原名存毅，字忠元。清道光二十七年（1847），出生於河北省深州市南小營村。由於家貧，他從少便要替人趕車為生。及至年長，他開始周遊各地並趁機學習武技，並在20歲那年拜形意門兩大巨擎——劉奇蘭及郭雲深為師。兩人俱為形意拳創始人——李洛能的嫡傳弟子。

其後李存義去到北京，與八卦門的程廷華交好，便請他代師傳授八卦掌法。經過多年修煉，李存義功夫突飛猛進，其中尤以單刀最擅勝長，故在武林中有「單刀李」的稱號。成名後，李存義曾短暫涉足軍隊，先後在軍人劉坤及兩江總督麾下授武。但最終他還是選擇在保定紮根，開設萬通鏢局，兼收徒傳藝。

1900年，八國聯軍，年屆53歲的李存義毅然加入義和團，決心「上陣殺敵」。如斯悍烈性子，讓「單刀李」之名更是如日中天。不過，他不善理財的性格，終究還是令萬通鏢局倒閉。生意失敗後，李存義決定專心授拳。宣統三年（1911年），李存義應同盟會葉雲表之邀，在天津創辦北方最大的民間武術團體——中華武士會，並親任教務長。他亦有到上海精武體育會、南洋公學院（交通大學前身）等地教拳。他又親自撰寫了《拳術教範》及《刺殺拳譜》兩書，向民間大力傳播形意拳。

廣結善緣 開形意盛世

在形意拳以外，李存義亦憑藉自己聲望，為武士會廣召各方高手。據統計，全盛時期的中華武士會，集合了通臂、燕青、八極、 彈腿等十多個門派。李書文、郝恩光、張占魁、霍殿閣等名留青史的宗師，都曾在武士會內教習。

至於李存義本人，則收了一大批傑出弟子，從學者數以千計。當中較為著名的有尚雲祥、王俊臣、馬玉堂、李星階、傅劍秋、薛顛等。他們之後都成為了形意拳獨當一面的宗師。

及至晚年，李存義依然繼續著書立說、授人不倦，但顯赫的名聲亦為他帶來不少挑戰。 李仲軒先生所寫之《逝去的武林》便提到，李存義曾在一次訪問中，被誤以為想將「國術正宗」的名號收歸形意門下。結果幾乎天天都有人來找他比武，幸而他憑過人身手一一壓下了。其中尤以他的腿功最為人所拜服，步速比年青人有過之而無不及。另外亦有傳言指，李存義曾與查拳楊鴻修比武，敗在對方的手上。不過著名武術家姜容樵又曾經撰文澄清，表示當時李存義已經贏了一場，但由於楊鴻修有回族軍隊撐腰，為了平息部將怨憤，所以才佯敗一次【註一】。

+ 3 + 3 + 3

姑勿論上述的軼聞是否為真，都足以見到李存義在民國年間，確實是人所共識的大宗師，否則就不會成為眾人試手的對象，以及民間的談資。民國10年（1921年），李存義於鄭州因病逝世，終年74歲。縱觀李存義一生，雖然波瀾曲折，但他卻堅守武道的精神，為形意門傳燈無數。可以講，所有的形意拳以至內家拳習者，都應該對他送上敬意。