佛山嶺南功夫文化館開館　浸沉式體驗讓武術「可觸可感」

佛山市政府近年銳意將佛山市打造功夫文化旅遊勝地，籌建佛山國際功夫學院，並將開辦多方面與武術有關課程。上月廿七日，位於佛山市南海區西樵鎮的「嶺南功夫文化體驗館」正式開幕，並定位以「南海好功夫」為該市形象品牌。

城市形象吉祥物「亮仔」亮相。（搜狐）

總面積2000平方米的嶺南功夫文化體驗館以嶺南文化及佛山龍獅文化為展示內容，結合市內武人、武館、武事等資源，打造中國最好的功夫文化體驗式博物館。展覽內容通過梳理嶺南武術史，突出明清以來嶺南武術在南派武術中的中心地位，並聚焦以黃飛鴻、葉問、李小龍為代表的武林宗師的武學人生，彰顯佛山功夫如何推動中國功夫走向世界的作用及其影響。

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除了傳統展覽區模式外，該館亦採用了新科技技術，以沉浸式聲光電互動技術等多媒體展示方式，讓觀眾可以「可觸可感」各種功夫魅力，在實物模型、光影變幻和人機互動的科技技術中，增進大家對藝術和文化的體驗。展示空間上，體驗館包含「山水對話（位於飛鴻館大堂）」、「南武堂」、「龍獅會」、「功夫劇場」、「功夫文創空間」五大部份。

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據統計，南海市的習武組織機構林立，除村居、學校的培訓點外，南海現有武術館233家，武術醒獅隊2700多支，其中南海65所中小學設有武術醒獅隊。該市希望透過加強功夫文化輸出，提升南海城市品牌影響力。

佛山市近年積極定位於功夫品牌形象，推動市內功夫文化和產業同時，帶動本地旅遊經濟。香港多年來亦以製作精彩的武打電影而聞名全球，未知鄰市急起直追，對香港在不久後疫時代重振旅遊業時，能否有借鑑的作用？

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