【新聞】武術之鄉佛山建功夫城

撰文：賴家俊
最後更新日期：
上周九月十九日，佛山市政府在官網發布對廣東省政協委員孫小華提出《關於將佛山打造成「世界功夫之城」的提案》答復函，提出將佛山打造「世界功夫之城」，籌建佛山國際功夫學院等，並開辦多方面與武術有關課程，培養具現代思維高水平應用型武術人才。
廣東省佛山市是中國唯一獲得「中國武術之城」稱號的城市，歷史上曾誕生黃飛鴻、葉問等對國際有影響力的武術名家，源自佛山的精武會、鴻勝館等亦是蜚聲國際的武術團體。現在佛山市內擁有蔡李佛、洪拳、詠春等各類拳種52個，註冊武館297家、非註冊武館200多家。
而廣東省及佛山市多年來亦在武術文化遺產上推動建設。例如詠春拳(佛山、葉問系)、蔡李佛拳、鷹爪拳、洪拳(順德洪拳)四項被廣東省政府准批為廣東省級非遺代表性項目；龍形拳、白眉拳、佛山少臨南家拳、華岳心意六合八法拳、熊氏少林大易經筋等5項獲批為佛山市非遺代表項目。佛山市亦有不少著名武術遺存或場館，例如精武體育會會址、佛山黃飛鴻紀念館、佛山鴻勝紀念館等。
開辦國際功夫學院
佛山黃飛鴻紀念館。(維基百科)
答復函中指佛山將籌建佛山國際功夫學院，該學院以全日制教育為主，採用高校、佛山市政府、民營企業合作民辦高校模式，按需開設嶺南武術、舞龍舞獅、功夫推拿、影視表演、高級保衛等專業方向，培育人才。
此外，佛山亦將全力打造國際級功夫城。該功夫城預計佔地1000畝，計劃選址為順德區龍江鎮，規劃中將建設世界南派武術聯合會大樓、佛山國際功夫學院、世界功夫博物館、VR體驗與人機互動區域、電子競技游戲體驗區、佛山功夫演藝中心、功夫特技表演和訓練基地、國際文武(博擊)學校、功夫主題酒樓、功夫康養中心、功夫文化一條街等功能區域，將其建設成為一個融武術、養生、健康產業、旅游等一體文化產業區。