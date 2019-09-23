【新聞】武術之鄉佛山建功夫城

上周九月十九日，佛山市政府在官網發布對廣東省政協委員孫小華提出《關於將佛山打造成「世界功夫之城」的提案》答復函，提出將佛山打造「世界功夫之城」，籌建佛山國際功夫學院等，並開辦多方面與武術有關課程，培養具現代思維高水平應用型武術人才。

廣東省佛山市是中國唯一獲得「中國武術之城」稱號的城市，歷史上曾誕生黃飛鴻、葉問等對國際有影響力的武術名家，源自佛山的精武會、鴻勝館等亦是蜚聲國際的武術團體。現在佛山市內擁有蔡李佛、洪拳、詠春等各類拳種52個，註冊武館297家、非註冊武館200多家。

而廣東省及佛山市多年來亦在武術文化遺產上推動建設。例如詠春拳(佛山、葉問系)、蔡李佛拳、鷹爪拳、洪拳(順德洪拳)四項被廣東省政府准批為廣東省級非遺代表性項目；龍形拳、白眉拳、佛山少臨南家拳、華岳心意六合八法拳、熊氏少林大易經筋等5項獲批為佛山市非遺代表項目。佛山市亦有不少著名武術遺存或場館，例如精武體育會會址、佛山黃飛鴻紀念館、佛山鴻勝紀念館等。

開辦國際功夫學院