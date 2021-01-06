華人大師揚言「螳螂」中路破拳擊　淺談5種常見拳擊架式以證真偽

近日網上流傳一段「心意道」的影片，聲稱「螳螂拳可以破拳擊」，立時引起網民一陣嘩然，全因片中人完全誤解拳擊的防守架勢。本文為大家簡單介紹數種拳擊防守架勢。 文章作者：洛生 【武備志】編輯團隊校對

▍心意道創辦人：螳螂對拳擊？

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影片拍攝日期無從稽考，推斷在某個冬日戶外拍攝，背景白濛濛一片。片段上方以「心意道：螳螂對拳擊」為標題。

片初男子聲稱：「很輕鬆就對付（拳擊）。」然後男子示範了「拳擊架勢」，指雙拳雙臂間是明顯弱點：「中間這條縫是留着的。」然後，他指出「螳螂拳」的「螳螂抄手」可以「破拳擊」。

「這是螳螂抄手，一抄進去。他那個拳擊，這麼一來他沒想到中間，像一把刀一樣的劈進來了。」他示範以「螳螂抄手」直取中路，穿過拳擊的防守，「他一驚一驚」，再縮短距離由下而上以「肘」攻擊，再接「下劈」劈擊腦門。

雖然片中人說得理所當然，但從他示範的「拳擊架勢」可見，他可能對拳擊的防守架勢存有一些誤解，才會作出如此分析。

筆者稍為搜尋了「心意道」的資料，發現「心意道」是由張源俠及心意六合拳傳人陳守孚於2003年創立，是以激發生命能量為宗旨的內家武學。心意道的宗旨是「從氣拳到意拳，然後再去追求心意拳」（此處的意拳和心意拳非指王薌齋的意拳和河南心意拳，而是一種邏輯推演），「以意引氣，以氣引力，這是一個功的順序邏輯，因此，才有用意不用力的說法，因為力是戰士，氣是戰將，意是參謀，心是統帥。」而影片中的男子正是張源俠，但未有找到他跟任何螳螂派有任何關係。

且讓筆者借此影片作為引子，為大家簡單介紹數種常見的拳擊防守架勢。

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▍數種常見的拳擊防守架勢

在介紹之前，大家必須了解所謂的「防守架勢」並不是一種固定不變的姿勢，而是不斷移動轉換的活動狀態。在搏擊中，拳手會因應對手距離、戰術、對方打法等選擇採取不同架勢，並在架勢間有意地轉換。例如，在遠距離時採用「一般前後手」架式，迫近至中短距離時採用「高位防禦」架式，在繩邊時採用「Philly Shell」架式等。

另一方面，「防守架勢」只是大概的基本準備姿勢，拳手同時還會利用其他閃避（擺頭、下潛、等）、擋格（拍擋、撥擋、肩擋等）、步法移動（軸轉、走側等）等防守動作來應付對手的打擊，所以「防守架勢」並不是防守技術的全部。

▍（一）基本架式（Basic Guard）

（一）基本架式（Basic Guard）。（圖片來自：Getty Images）

（一）基本架式（Basic Guard）。（圖片來自：Getty Images）

（一）基本架式（Basic Guard）。（圖片來自：Getty Images）

基本架式是大多數初學者首個學到的拳擊架式。雙手放於面頰肩膊高度，後手手肘貼近軀幹，前手於面前下巴位置稍微置前，後手置於面側防守。這個架式能夠使拳手雙手維持在合適位置高度，有利於打出基本打擊或作出基本防守。

前手位置不只便於作出拍擋、air control，亦能直接擊出刺拳作打擊或量度距離。後手置於面側以作後備防守之餘，亦已處於儲力位置，能隨時擊出後手直拳。

另一個好處是，這個架式較易保持重心平衡，在中距離能基本應對任何拳種攻擊。

基本而言，超過95%的拳手都掌握這種架式，而擅長「基本架或」的則有哈薩克斯坦著名拳王「GGG」Gennady Golovkin。

▍（二）高位防禦架式（High Guard）

高位防守是大部份拳擊初心者學會的身二種防守架式。雙拳置於額前，手肘貼住胸前，下巴後收，雙手靠近中間留有空隙觀察對手。這個架式以防守見稱，手腕、前臂、頭頸形成穩固結構，有效承受對手打擊的衝力，能夠用於逼近對手或緊急防守之用。

架式雖然能避免對方直接擊中自己，但同時較難作出反擊或截擊動作，而且部份打擊力度仍然會傳至自身，無法完全抵消對方打擊傷害。另一方面，雙手置於額前令視野縮窄，較難觀察來自兩側的攻擊。

善用這種防守姿勢的拳手有Ronald Winky Wright、Canelo Álvarez、Marlon Starling、Glen Johnson、Arthur Abraham、Joshua Clottey等。

▍（三）Philly Shell Guard

Philly Shell，又名為Shoulder Roll，是一種拳擊的防守姿勢，亦是Cross-arm防守的變種。動作是前手置於胸腹之間，，前肩靠近臉側作為防守，而後手亦置於臉側作防守。這種姿勢的好處是：肩膊和後手為拳手帶來牢固的防守，同時較易以旋轉和下潛身體來卸開或避開對手的打擊，並運用已經儲力的後手作出還擊。

善用這種防守姿勢的拳手有Floyd Mayweather Jr.、Ken Norton、 Sugar Ray Robinson、 James Toney、Pernell Whitaker等。

▍（四）Peekaboo Guard

（四）Peekaboo Guard｜泰臣是Peekaboo Guard的代表。（圖片擷取自：https://bit.ly/3hKLMk2）

Peek-a-Boo原指用兩隻手掌把自己的雙眼遮住，然後突然打開雙手的那個跟小嬰兒玩的小遊戲。但在拳擊中，則是一種拳擊風格的名字。

這種風格的特色是長期把雙拳維持在面前，配合防守、擺頭、步法、身體擺動，引誘對方攻擊，並借助擺動作強力打擊。擅長使用Peek-a-Boo的拳手有Floyd Patterson、Mike Tyson、Kevin Rooney、José Torres等。

以上片段是Mike Tyson以Peek-a-Boo風格KO對手。

▍（五）Cross-Armed Defense

（五）Cross-Armed Defense。（圖片擷取自：https://bit.ly/3okGrm4）

Cross-armed是拳擊的一種防守姿勢。Cross-armed的姿勢是雙手前臂一上一下水平地放置在面部前面，在上手臂的拳套緊貼另一手臂的肘部。當拳手側身時，前臂的姿勢亦可轉成水平斜置。這種防守姿勢的優點是可有效防守來自兩側及下方的打擊，但缺點是較難同時作出反擊。

它跟Philly Shell的不同之處在於，後者並不要求雙手水平前置，並以前肩代替前臂防守臉側。

善用這種防守姿勢的拳手有George Foreman、Joe Frazier、Gene Fullmer、Archie Moore等。

（文章純屬作者意見，不代表武備志立場。）

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