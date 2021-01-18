UFC｜Holloway 超人表現大破打擊紀錄　賽前竟然沒有對打訓練？

Sparring（對打訓練） 可以說是搏擊運動無可避免的訓練之一。然而，剛剛打破UFC 多項「打擊」（Striking）紀錄的Max Holloway，在備賽時卻居然沒有進行Sparring 訓練。
▍Max Holloway 打破UFC 多項「打擊紀錄」
昨日「UFC Fight Island 7」最為矚目的，莫過於前UFC Featherweight 冠軍Max Holloway 的「超人」表現。Holloway 完美展示前王者風范，透過壓倒性的打擊表現，替排名第六的Calvin Kattar 上了一堂打擊課。最終，Holloway 示單以大比數「一致判定」（50-43，50-43，50-42）勝出及奪下「Fight of the Night」獎金，更打破了多項UFC「打擊紀錄」。
（圖片擷取自：MMA On Point Twitter）
・顯著打擊命中數：445（舊紀錄：290）
・顯著打擊擊出數：744（舊紀錄：515）
・遠距離打擊命中數：439（舊紀錄：281）
・顯著頭部打擊命中數：274（舊紀錄：244）
・顯著軀幹打擊命中數：117（舊紀錄：92）
・單回合顯著打擊命中數：141（舊紀錄：134）
・打擊命中數：447（舊紀錄：361）
・打擊擊出數：746（舊紀錄：541）
在這場比賽中，Holloway 創下了UFC 有史以來「單場最多顯著打擊命中」的紀錄。首回合擊中56次，第二回合擊中89次，第三回合擊中75，第四回合擊中141，第五回合擊中84，整場比賽合共擊中445次。Holloway 今場的「顯著打擊擊出數」高達744次，比Colby Covinto 的前紀錄（541）還要多出203次。經過今場比賽後，Holloway 以2805次超越了經典名將Georges St. Pierre的2591次，成為UFC史上生涯打擊數最多的Featherweight拳手。
目睹Holloway 今場的精彩表現後，UFC主席Dana White 亦改變主意，認為應該給Holloway再次挑戰現任Featherweight冠軍Alexander Volkanovski的機會：「今晚，Holloway跟一位頑強的拳手作賽，事前很多人不看好他。但他以驚人的方式去完成今晚的比賽。我認為他應該再次跟Alexander Volkanovski 比賽一次。」Volkanovski 暫定於3月27日的UFC260跟排名第二的Brian Ortega作賽，第二度衛冕冠軍。
在前年12月，Volkanovski 在UFC 245 以「一致判定」勝出，奪下Max Holloway的冠軍腰帶。在去年7月二人再度交手，但Holloway 受疫情影響只能以Zoom 跟團隊進行賽前訓練，結果他以 「一致判定」再次落敗。
或者大家會認為Max Holloway 是進行了什麼特別訓練，才能交出今場比賽的精彩表現。不過超乎想像地，Max Holloway 透露他在備賽時居然沒有進行Sparring 訓練！
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▍Max Holloway 解釋為何不進行Sparring 訓練
Holloway 在賽後記者會中透露，他在備戰Kattar時並沒有進行「Sparring」（對打訓練）。
你們只有一個大腦。保護它吧。你們不需要對打訓練，你已對打足夠了。你訓練足夠了。你知道怎麼擊打人，你知道怎麼閃過一拳。什何還要在比賽前遭受不必要的傷害？這就是我的想法。每個不斷告訴我我應該訓練（對打訓練）的人，不！我正在訓練，寶貝！
保護你的腦細胞吧。這就像我們的專業一樣，進攻並保護自己的健康。NFL美式足球員也不會穿上整套保護裝備並密集地撞擊。他們已經練得足夠了。他們會去練習戰術實行和技能。
長久以來，Sparring 都是最為接近比賽搏擊的練習方式，幾乎所有拳手都會在賽前集訓中藉此磨練搏擊技術。然而，搏擊界對於Sparring練習強度一直存在討論，尤其某大拳館以Hard Sparring見稱並不時令拳手賽前受傷而退賽。
而Holloway 正是從健康角度出發，認為減少Sparring 能夠避免大腦受到不必要的傷害。
不知大家認同Holloway嗎？
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