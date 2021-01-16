【交叉反擊拳】漫畫中充滿缺憾的完美一擊　現實其實並非捨身技

不論是《第一神拳》或是《鐵拳浪子》，在這兩套日本經典拳擊漫畫中，都有描述過交叉反擊拳(Cross Counter)這一招。在漫畫中，這招雖然能夠帥氣地以差之毫釐的方法重擊對手，但施招者卻往往需要承受很大地風險去把握出拳的時機，而且一但失手還會被對手痛擊。也因為這個理由，這一招在現實的比賽中並不常見，就算使出，也很少會像漫畫描寫般那樣出現互擊的畫面。

經典的交叉互擊。圖片來源：https://bit.ly/2XKpPbB

兩人交叉互擊可以說是日本漫畫的浪漫，而帶起這個風氣的就正是《鐵拳浪子》中的Cross Counter - 交叉反擊拳。所謂的交叉反擊拳就是指對手左刺拳或左直拳打過來的時候，自己以右拳反擊，在對方手臂的外圍打中對方的頭部，兩人的手臂形成「交叉」的狀態。

理論上的交叉反擊拳

理論上，後發先至的交叉反擊拳能做成大破壞力是主要有兩個原因。第一，就是因為對手正在出拳，所以頭部完全沒有防守，也看不到外圍打過來的拳頭；第二，就是因為對手自己也正在向前衝，當交叉反擊拳命中時威力因此而加倍。

差之毫釐的勝負。圖片來源：https://bit.ly/2MZoOu7

在《鐵拳浪子》中，交叉反擊拳給讀者的感覺就有點像是捨身技，因為矢吹丈早期是會完全不防守，讓對方猛打下去找出使用交叉反擊拳的時機，做成了互擊般的畫面。

但在《第一神拳》中，宮田一郎會跟據對手的打法調整，再去判斷對方的拳路和時機，然後在內閃的同時用出拳打向對方的下顎，並非像矢吹丈那樣與對手看看誰先能命中。但同樣地，只要出招時機稍有差錯，自己就會中門大開，成爲人肉沙包。

宮田一郎的交叉反擊拳。圖片來源：https://bit.ly/38Mf9ja

現實中的交叉反擊拳

在現實中，不同的拳手會根據自己的愛好去選擇不同的反擊打法，但主要都是靠身體移動去閃開對手的攻擊再反擊，或是把握待對手收拳時出現的空擋去反擊。交叉反擊拳雖然也是其中一種方法，但一般教練都不太建議拳手往內閃，因為很大機會在躲開對手的左拳後卻迎上了對方的右拳。所以要使用這招的話，首先一定要知道對手出刺拳時的節奏，然後把握最佳的時機。

假如細心觀看著名拳手Canelo Alvarez的比賽片段，也不難發現他有時候也會使用類似交叉反擊拳的打法，在以下片中可以看到他會在外閃(0:06)和內閃(0:12)時順勢交叉反擊。

在網上輸入交叉反擊拳或Cross Counter尋找的話，一般都只會出現《第一神拳》和《鐵拳浪子》的搜尋，但如果想研究這一招的話，可以尋找Overhand Right Counters Jab，或是Boxing Counters等關鍵詞。

《第一神拳》中的Jolt反擊拳

不論是《鐵拳浪子》或是《第一神拳》，矢吹丈和宮田一郎在使用交叉反擊拳時，都曾面對過對手用手肘卡住自己手臂，讓自己無法繼續攻擊的問題。對此，宮田一郎的解決方法就是以全身的力量壓過去來打破對手的抵抗。

被卡住手臂。圖片來源：https://bit.ly/3nPXTxM

而這招後來就進化成宮田一郎的另一絕技，Jolt反擊拳 (Jolt Counter)。

Jolt反擊拳。圖片來源：https://bit.ly/35HYxH9

跟交叉反擊拳一樣，假如在網上輸入Jolt反擊拳或Jolt Counter尋找的話，基本上是不會找到《第一神拳》以外的資料，因為Jolt Counter有一半是《第一神拳》虛構出來的。

在拳擊中，現時已經比較少人用上Jolt這個名詞。根據《第一神拳》的說法，所謂的Jolt就是在踏出前腳時，將全身的重量放在前腳，然後以全身的力量去打出一拳。實際上，Jolt這一種打法是1920年代的世界重量級拳王Jack Dempsey愛用的其中一招，而這一招的重點是如何利用Drop Step進行重心轉移去加強拳頭的力度。

有看過《第一神拳》的朋友應該都會記得，Jack Dempsey就是輪擺式移位(Dempsey Roll)的「發明者」。在Jack Dempsey 1950年的著作《Championship Fighting: Explosive Punching and Aggressive Defense》中，他首先介紹的就是Jolt這一招，然後再以Drop Step的基礎去使出他當時成為Double Shift的輪擺式移位。

所以，雖然在現實中沒有一招叫Jolt反擊拳，但是利用踏步去增加威力的Jolt打擊卻是真實存在，而有時侯也會看到拳手在使用Overhand反擊對方是做出類似的動作。

總括來説就是《第一神拳》的作者把Jack Dempsey的理論拆開，然後分了給兩位角色。

【資料圖片】

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