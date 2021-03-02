香港巴西柔術黑帶陳浩揚　1分鐘教你了解巴柔計分方式【有片】

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-03-02 18:33

提到地面寢技降服技的話，大家馬上會想起巴西柔術。但是雖然如此，不少人仍然對巴西柔術有各種的誤解，例如分不清綜合格鬥和巴西柔術的分別。來自麒麟巴柔的Andy師傅，今次為大家介紹一下巴西柔術的比賽計分方式，助你1分鐘看懂巴柔比賽。 影片： YT/麒麟巴柔提供授權

來自麒麟巴柔的Andy師傅，在影片中淺易地介紹了巴西柔術的比賽計分方式，助你1分鐘看懂巴柔比賽。

未來Andy師傅會拍攝更加多短片，希望令更多普羅大眾認識巴西柔術或菲律賓魔杖。大家可以密切留意麒麟巴柔新開設的Youtube頻道。

首先巴西柔術比賽是由站立開始，其中一個得分方法是Takedown（摔倒對手），無論以柔道、摔跤，或是其他方法，只要能令對手摔倒落地便可獲得2分。但若對方是主動「Pull Guard」（主動以雙腳作防守並同時倒地）落地，便不會獲得摔倒分數。

當一方倒地後，上方選手只要成功越過對手雙腳的防守，便可以得到「Pass Guard」的3分。

另外在地面較量中，只要一方取得某些優勢控制位置並維持維持壓制便可得分。「Knee on Belly」（以膝蓋壓住對手）壓制3秒，可得2分。「Top Mount」（坐在對方身上）壓制3秒，可得4分。「Back Mount」（在對方背後把雙腿放在對方大腿中間）壓制3秒，可得4分。

下方選手只要成功把對手反轉，成功搶到上位便是為「Sweep」，可得2分。

不過分數只是巴西柔術比賽其中一個決勝負的方式，只要選手成功以降服技（Submission）令對手投降，便可無視分數直接勝出比賽。

Takedown - 2分 Pass Guard - 2分 Knee on Belly 3秒 - 2分 Top Mount/Back Mount - 4分 Sweep - 2分 Submission - 直接勝出

▍不同分數背後的原理

+ 2 + 2 + 2

John Danaher 是 Renzo Gracie Academy 的總教頭，ADCC 冠軍Gordon Ryan 的教練，亦是UFC傳奇拳手 Georges St-Pierre 的其中一位巴西柔術教練。在一次到Joe Rogan 的網上電台節目中，他在解釋自己的腳鎖系統，同時分析了巴西柔術中的核心「四步論」，也給出了一些對於巴西柔術比賽時不同位置打分不同的解釋。

延伸閱讀︰

BJJ｜GSP巴柔教練的「四步論」：利用地面、運用雙腿、壓制、降服

【巴西柔術】於港發展近20年 從基礎動作正確認識巴柔技術

+ 2 + 2 + 2

John Danaher 指出，這些分數的配置，來自於這些位置可以作出多大的打擊傷害，愈大愈高分。騎乘下出拳當然能對下位對手做成很大傷害，而 Knee on Belly 也可以空出距離作打擊，反而 Side control 時作出的打擊力（用拳的話）就細很多。

這種說法有一定道理。如果分數來自於控制力的話，其實 Side control 有時比騎乘更具壓制力，Knee on Belly 更是很難穩住的位置。

因為巴西柔術比賽不能使用打擊技，為了「補償」這個原有的打擊優勢，所以才會給予不同分數。

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+ 3 + 3 + 3

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