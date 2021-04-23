少林武當考｜30年代震撼國術界的書籍　考證歷史破除少林武當迷思

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-04-23 00:01

在《何謂內家拳》一文中，【武備志】曾經提到過內外家之別，對民國武術界的影響。對當時的許多武人來說，少林達摩與武當張三丰乃中華武術的兩大支柱，幾乎所有流派都要奉他們為宗。 然而，這種說法其實早在上世紀三十年代，就已經備受質疑。1930年7月，武術家唐豪出版了一部名曰《少林武當考》（初版寫作《少林武當攷》）的著作，以各項歷史考證詳細拆解了少林、武當的百載迷思，唐豪甚至因此遭到拳師襲擊。 今天【武備志】就跟大家介紹下這本曾經震撼國術界的《少林武當考》。

▍文武兼備的國術家

唐豪（1896—1956），年青時到上海謀生，並在當地精武體操會跟隨山東名師劉震南，學習潭腿、六合拳等藝。1927年國民黨「清黨」，唐豪因被懷疑參與共產黨而遭逮捕，幸得朱國福出面保釋。之後他遠赴日本，學習政治、劍道和柔道。歸國後他應張之江的邀請，出任中央國術館編審處處長。

唐豪本身是律師，接受過國內外的高等教育。除武術外，他亦精通文史考據。他極力反對傳統武術界各種光怪陸離、穿鑿附會的迷信思想，他強調武術必須以科學為本，不該有太多花巧動作。由是者，他先後發表多篇文章，嘗試還原真實的中國武術文化。而《少林武當考》，便正是他的首部成名作。

▍把「達摩祖師」拉下神壇

《少林武當考》共分上下兩篇，上篇講述少林，下篇論及武當。在少林一篇內，唐豪引用了《魏書》等各類古藉，指明少林「天下武宗」的美譽，並非出自世人常言的達摩，卻是由少林僧人勇抗王仁則一事而來。民間所稱道的「十三棍僧救唐王」，便為此事的演義版本。至於坊間流傳的張三丰傳奇，則出自明成祖大修武當山的事蹟。

《少林武當考》共分上下兩篇，上篇講述少林，下篇論及武當。在少林一篇內，唐豪引用了《魏書》、《舊唐書》、《金石錄》等各類古藉，指明少林「天下武宗」的美譽，並非出自世人常言的達摩，卻是由少林僧人勇抗王仁則一事而來。民間所稱道的「十三棍僧救唐王」，便為此事的演義版本。

但值得留意得是，即便勇救唐王的故事屬實，也不代表聞名後世的少林棍法，就確實創自少林武僧之手。蓋因有關當年事件的各項細節，包括那批武僧的實際身份，以至他們所用的兵器，基本上都有待考證。唐豪甚至毫不客氣指出，近代的國術大家如姜榕樵、韓慕俠等，俱將其時流行的群羊棍、齊眉棍、瘋魔棍等悉數歸入少林門下，實為杜撰歷史、臆測事實。至於那些把「小夜叉」、「大夜叉」等棍法追溯至佛教緊那羅王傳說（詳見棍藝擅少林——《少林棍法圖說》一文）的民間拳師，就更被唐豪直斥為偽托宗教而斂財的江湖騙子。

另一個少林篇裡探討得非常深入的議題，就是被民初國術界高度推崇的《易筋》、《洗髓》二經。在詳細對比過各個版本的《易筋經》後，唐豪認為達摩面壁九年的故事，純屬無稽之談。而由達摩留給慧可的所謂《易筋經》、《洗髓經》，則是來自佛經裡《傳燈錄》的一個故事。

據聞達摩為了挑選自己的衣鉢傳人，親自出題考核一眾弟子的悟性。最後作出評語：道副得其皮、尼總得其肉、道育得其骨，而慧可得其髓，故謂最高。所以「筋」、「髓」等辭，實乃佛性深淺的比喻，卻被後人無限演繹，偽托成《易筋經》和《洗髓經》。

事實上，《易筋經》內所載的各項功法，如按摩、揉筋、採日月精華等，全部都是道教修煉常用的技巧，卻從未見於任何佛家典藉之中。《易筋經》極有可能是道士偽托達摩之名，將道家丹經重新包裝。

▍張三丰不懂內家拳

既然少林拳並非出自達摩，「太極張三丰」的可信度自然不言而喻。在接續的武當篇中，唐豪繼續透過各類史料，指出唯一談論過武當拳棍的文字記錄，就只有一篇短短的《太和山志》，其中的主角也不是張三丰，而是拳師陳也先。

至於坊間流傳的張三丰傳奇，則出自明成祖大修武當山的事蹟。按《明史》記載，明成祖朱棣曾遣大臣胡濙深入武當山，訪尋張三丰。可惜最終遍尋不獲，唯有派人大修武當山，以表誠意。及至英宗年間，張三丰被賜誥為「通微顯化真人」，甚有當朝「國師」的氣派。因此坊間經常把張三丰描繪成一位不食人間煙火的神仙人物，連王室也要敬他三分。

然而，唐豪卻以《鄭和傳》、《惠帝本記》等古藉為證，指明成祖之所以要大興武當山，主要是想尋找失蹤的惠帝朱允炆，並向南方展示自己的政治實力，與崇敬張三丰與否全無關係。坊間流傳的《三丰全集》等記載張三丰神能的著作，亦多為後世道徒撰寫，兩者相差逾百年時間，根本不足為信。而這些書籍亦是以談論丹鼎學說居多，與內家拳法毫不沾邊。

現存唯一闡明張三丰創內家拳的文字記錄，乃大儒黃宗羲所作的《王征南墓誌銘》。按照內文記載，張三丰於夢中創內家拳，並有「單手殺百賊」的壯舉。王征南、張松溪等人，便是張三丰的再傳弟子。

對此唐豪明確指出，所謂夢中創拳、單手殺百賊的說法，本身就極其荒誕無稽。而從筆風再甫以作者背景推敲，便可以明白黃宗羲作此文之目的，乃是展明自己對前朝的忠貞（文中刻意隱去清代的年號，更有「終身萊食，以明此志」等字樣）。究竟這是否一篇經過嚴謹考證的人物傳記，似乎不在黄宗羲的考慮之列。

事實上，若果將明末黃百家所作的《內家拳法》，與近代陳微明等國術大家撰寫的太極拳譜相互對比，便不難發現兩者不論招式名稱和打法都大相徑庭。

將張三丰奉為太極拳以至內家拳之祖，應該同樣是民間的美好想像。

▍實事求是的學風

如斯貶低別派「祖師」地位，並無情揭破兩大國術體系的神話傳說，唐豪在當時所受到的批評，自然可想而知。事實上，唐豪的考據並非完全滴水不漏，例如就有今人指出，縱使張三丰不是太極拳的創始人，但是唐豪將太極拳歸於河南陳家溝的說法，同樣欠缺事實根據。至少陳家溝就不是倚仗太極拳起家，究竟途中有沒有道教信徒，對太極拳產生過極其重要的影響，至今依然是個謎。

當然，上述這些合理的質疑，並不影響《少林武當考》乃至唐豪在國術史研究的地位。畢竟在當時內外家分野極其強烈的氛圍下，唐豪敢以實事求是的精神對之猛加批判，已經是一件具備劃時代意義的工作。引用唐豪本人的說法：「古人授技，以此路混彼路，分一路為二路，猶是中秘私之毒；今人則不以混而以昌，不求真實而務標榜，無怪所謂少林武當教師，多於過江之鯽矣！」

由此可見，對唐豪來說，《少林武當考》的最核心價值，並非想要攻擊任何門派，而是希望國術界能夠破除穿鑿附會、譁眾取寵之風，亦不要過分迷信古人的一家之言。單是這種求真的精神，就足以令所有武者致敬。

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