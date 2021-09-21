林鍾一戰｜無敵盃吵鬧熱潮過後　反思拳賽經營推廣困難｜武編周記

大家好！我是編輯K。是【武備志】負責跟進「無敵盃」所有專訪和拳賽當日報道的編輯。這次是香港近年大型拳賽混合娛樂表演的盛事，想借這篇周記，談談採編感受！



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鍾培生：拳賽炒作未夠 賣貴門票給拳手最好待遇望引起大眾關注

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半年前因鍾培生和林作網上口水戰，變成了半年後今日的「無敵盃」，雖然大量網民留言話唔（俾錢）睇，但事實勝於雄辯，看各家傳媒爭相報道，反映賽事成為全港焦點，而看上周六（18日）Google Trend數據，「林作鍾培生」和「林鍾大戰」成為香港區頭兩位熱搜詞，可見大家都十分關注這場比賽。

說回比賽當日感受。自疫情以來香港已很久沒有舉辦容許現場觀眾在場的大型拳賽，當日眼見全場幾乎爆滿，熱鬧非常甚有氣氛。不得不說拳迷看得「情到濃時」，台下會有一些叫罵台上拳手的叫囂聲，這些已是在拳賽界久違了的情景。

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比賽到了第二場兩位女拳手比賽，我是看得有點失望。雖然兩名拳手數月來都有備戰訓練，但始終其中一位沒運動底，拳手明顯在第一回合尾已無氣，到第二回合起已見整個人不在狀態，美其名是堅持企到最後，但實質大家不斷搵位透氣，若不是對手手下留情，平常拳擊比賽眼見拳手已失戰意，一早已有被KO風險，可是這次卻糊裡糊塗打完最後回合，連台下評述也忍不住說兩位拳手在打「貓貓拳」。我當時心想，觀眾若果俾千幾蚊係睇這種比賽可能想「搣飛」。

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猶幸其他幾場賽事也有不錯水準。即使其中一場藝人決賽Steven對大J對打，兩位都打得很認真進取，看得過癮。至於其他幾場專業拳手比賽，不得不讚在配賽時有考慮選出了不錯的對戰組合。潘啟情為香港拳擊界新貴，再戰潘曾敗於其下的姚達輝；吳景聰和李鑑任都是香港這代最出色的拳王，但十多年來二人從沒碰頭；錢師傑和李耀東是香港泰拳界名宿，亦是同門師兄弟，多年來訓練不少出色拳手，可以打動昔日拳王出山，在香港較少見。當然想請到難得出戰的人比賽，拳酬當然不少，這一點下文再補述。

說回一些技術上的問題。記得訪問鍾培生時，他對推動香港拳擊活動積極有心，這次辦比賽亦針對一些業界問題而提出改善方法，亦破了一些紀錄。例如打破香港拳手收入紀錄，出足拳酬給出賽拳手，不會將部分拳酬以派門票代替；又為了吸納更多觀眾關注，製造不少話題（當然大家是否認同又另一回事），使拳賽炒熱，即便最入門等級門票要1200多元也做到全場滿座，同時打破香港線上Pay Per View 收益紀錄、香港拳賽收益紀錄。值得一讚是每場拳賽打完，馬上在台下由司儀訪問完賽拳手心聲，讓拳手有機會發表感受。大家可以看看，「無敵盃」後翌日，除了【武備志】和極少體育媒體外，這場極具人氣的拳賽，真正職業的拳手卻在媒體上消音。

（圖片由比賽主辦單位提供）

這裏要一讚大會的公關（PR）安排。相比我之前遇過的拳賽安排，這次無敵盃公關對傳媒要求能作非常迅速配合，臨場安排也指示清晰（這是以訪問拳賽的媒體角度而言，可能其他版的同行或有不同看法），而且在完賽當晚兩小時內便已向傳媒發布比賽各場裁判分數，這是之前我在其他比賽採訪中較少遇到（就算有大會公布比賽成績，也是賽後幾天之後的事情），要知道公眾可能只單單看拳賽輸贏，但對不少資深拳迷或拳評人來說，裁判分數是賽後檢討重要數據，尤其一些難分伯仲的高水平比賽。

據鍾培生Facebook披露，未計線上會員觀看收益，這次「無敵盃」已經創造達八位數字收入，即搞拳賽有錢賺。誠然，能把拳賽辦到國際水平並不是容易事，在舞台設計、音響安排和表演嘉賓方面，這次比賽規模都是揼本之作，能有錢賺更是難上加難。但要做到這條數，大前提是這次大賽門票定價並不便宜，由最貴2萬8千到入門1200多元的門票，遠高於香港一般大型拳賽門票定價。

在訪問鍾培生時，他有提及刻意將拳賽娛樂化推動銷飛，而不少最貴門票是由他朋友購買。這次拳賽能吸引大家眼球，入座率遠高於不少之大型拳賽，這是投放了不少廣告資源、將賽事娛樂化大肆報道，容許網上付費觀看擴展觀眾群才做到的成果。可是，若不是鍾培生這身份和人脈關係，其他人能否辦回同一規模大賽而不蝕錢離場，我是極度存疑。而且以人物恩仇炒作的賽事，一次是新鮮、兩次是復仇，可是到第三次時能否繼續炒熱，相信也不樂觀。

可是，天下沒有免費午餐。以今屆奧運為例，因政府買了轉播權讓全城有免費睇賽事，這相較以往由收費台播大部份賽事時，全城談論奧運的氣氛也較熱烈。當大家一路鬧香港刻薄運動員，質疑賽事做不到國際水平之際，這背後涉及龐大成本管控。然而當有策劃人可以出足拳酬給拳手，又可以辦大規模高格調賽事時，大家卻想免費睇要便宜戲票，那錢從何來？這點筆者也不知怎解決這難題，歡迎讀者們可以給予意見！

最後，就鍾培生KO林作這論題，本文不作討論，大家可留意稍後【武備志】有關於比賽KO對手這議題作專文討論分析！

武圖App2

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