巴投｜柔道代表性捨身技動作要點分析　兩點使其在MMA中難以應用

今天將會為大家介紹另一招柔道中極具代表性的捨身技——巴投（Tomoe nage），本文將為大家分析巴投的動作細節，以及在搏擊運動中的應用方法。



▍巴投動作分析

巴投（Tomoe nage）是柔道中極具代表性的捨身技，當中包含兩個技術關鍵：破勢、雙手的拉扯動作。

巴投的動作示範。（影片擷取自：https://youtu.be/2HkGXsSTdL8）

柔道着重破勢（崩し），即是破壞對方的平衡，才可以繼續取位、施術，而破勢在巴投中尤其重要，因為一旦未有破勢便使用巴投，很可能使對方摔倒在自己身上，反而會陷入劣勢，所以應用時需要先行牽引對手，下文以右手執襟為例，動用細節如下：

取方先推受方往後，其後取方的腰部下沉，並雙手引向地面，務求受方下意識地向前、向上回頂，其後將右腳稍微踏前，踏進受方兩腿之間取方往自己後方倒下，身體應如輪子般滾動，同時左腳彎曲抬起至受方的下腹近盆骨位置，並保持雙手向平拉扯隨後，維持滾動的力量，左腳蹬直、微作拱橋的姿勢，取方雙手往自己頭頂方向拉，以將受方翻身摔於自己身後。



除破勢甚為重要外，雙手的拉扯動作亦是巴投的關鍵。滾下時雙手平拉是為了避免受方壓在自己身上，而落地後雙手引向自己頭頂是為了準確地將對手摔於地上。

▍橫巴投

巴投要求將對手180度摔於身後，在比賽中較難使出，所以變化式的動作「橫巴投」亦應運而生。（影片擷取自：https://youtu.be/m9fe5cTft-I）

巴投要求將對手180度摔於身後，在比賽中較難使出，所以變化式的動作——橫巴投——亦應運而生。橫巴投適宜於橫向移動時使出，會將受方摔於取方身側，呈約45度的位置，但其拋摔的距離較近，所以要將較早將受方引向地下。橫巴投動作細節與巴投有少許差異，以執右襟例，在橫向移動時，取方會改以身體左側倒下，加上雙手牽引的方向轉往一側，而不是自己身後。

▍巴投在柔道比賽中的應用

巴投比賽例子。（影片擷取自：https://youtu.be/tO8NKlESvAY）

在片段中，白方選手與紅方選手在僵持期間保持較低的重心，找準機會後側身着地，打算以用橫巴投，雖然紅方隨即打算扭正身子抗衡，不過身體已經被白方撐起，又未能踏回地面，所以在白方不斷的牽引和翻滾蹬撐下，最終被摔倒在地，造成巴投完全翻轉摔倒對手的效果。

片段中是相當典型的橫巴投。（影片擷取自：http://bit.ly/2ulGgxI）

片段中是相當典型的橫巴投，藍方本來頗為主動，而白方則把握好這個時機，拉着藍方橫向移動，並隨即使用橫巴投，從片段可見白方側身着地，以右腳撐起藍方，而藍方根本反應不及就被摔倒，而白方更乘着衝力翻滾過去，如果進入地戰亦可以繼續佔優。

▍巴十字

巴投另有一項連絡技，在巴投轉用關節技腕挫十字固，此變化式又稱為巴十字。如果破勢的效果未如理想，又或單腿未能蹬起受方，取方在倒下後可馬上轉身，將受方卷往地面，將另外一腿伸向受方頸部，配合本來已在受方身前的一腿夾緊，抓緊衣袖，即可形成十字固，降服對手。

巴投另有一項連絡技，在巴投轉用關節技腕挫十字固，此變化式又稱為巴十字。巴十字的比賽例子。（影片擷取自：http://bit.ly/2upXPxc）

在片段中右方選手打算使用巴投，可惜對手的重心較遠，難以摔倒對手，不過選手馬上改用巴十字，左腳馬上跨越並固定住對方的右手，成功以巴十字降服對手。

巴十字的比賽例子。（影片擷取自：http://bit.ly/2ta3pUu）

在片段中的白方選手的破勢動作較不明顯，而且在對方完全站穩時使用，所以很難以巴投摔倒對手，不過此亦可能是白方選手的打算，在倒下後馬上將左腳繞過對手右手，對手雖然想站起來抵抗，可惜右手已經牢牢被白方選手捉住，甚至被人扳倒在地上，裁判在此時亦判白方選手取得勝利。

▍MMA比賽中為何巴投十分罕見

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巴投雖然是柔道中具標誌，而且頗為常見的招式，不過巴投在MMA比賽的應用卻相對較少，這與比賽規則有關。首先巴投頗為依賴道袍以加強控制，但在MMA無道袍比賽中相對較難使用。

另一方面，因為巴投是捨身技，而目標是將對手拋起摔在身後，但在MMA比賽中，使用巴投失敗的話可能會面臨對方佔有上位優勢，而在MMA比賽中摔倒對方的得分亦不多，以巴投為進入地戰的方式有一定危險，所以巴投在MMA的應用較少。

如果希望在MMA使用巴投則要作出變化，轉為在纏抱期間緊抱對方的後頸和手一起滾下，並留意下半身要留有舉腳的空間，若成功摔倒對手的話可以一併翻滾過去以取得上位優勢，不過此變化式不但要求對對方有很強的控制，而且萬一失誤更可能遭對方壓制，務必小心使用，可參考以上的教學片段。

UFC 13中Christophe Leninger以巴投摔倒Guy Mezger。（片段擷取自Reddit，Credit: chunglii）

話雖如此，不過在搏擊比賽中成功使用巴投的例子極為罕見，其中一次是UFC 13中Christophe Leninger以巴投摔倒Guy Mezger。

當時Mezger抓住Leninger，而Leninger則是抓住了Mezger的短褲，雙方的上身控制較好，Leninger才能藉以保持距離，成功摔倒Mezger，不過Leninger抓住短褲以加強控制的做法打破了道袍的限制，不過此法現今並不適用，所以巴投現時在MMA比賽較難使出。

武圖App2

【被譽為「太美的柔道家」的烏克蘭柔道選手Daria Bilodid】

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【Daria Bilodid的生活照】

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有「柔道男神」之稱的楊勇緯（按圖放大）