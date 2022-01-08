柔道修例｜IJF 2022年新賽例　12點修訂逐個捉︰逆背負投成禁招

上星期，國際柔道聯盟（IJF）公布2022年最新比賽規則，當中包括12點修訂。並將於1月葡萄牙大獎賽中率先應用。本文為大家簡單介紹新比賽規則的內容。



柔道是一項充滿活力的運動，不斷接觸到新的訓練和比賽情況。由於新的奧運週期即將開始，2022年5月開始的2024年巴黎奧運會資格賽，國際柔道聯合會正在調整裁判規則以應付柔道運動的發展需要。

由於新冠疫情全球大流行的關係，巴黎奧運會週期將縮短至三年。因此，裁判規則亦將被調整，以呈現柔道的最佳形式。

IJF體育主管Vladimir Barta說：「我們已經收到了各國聯合會關於規則修正和變化的提案和建議。國際柔道聯合會正在努力工作，以使我們所熱愛的運動現代化，並聽取合作夥伴的意見。這些新規則將從2022年初開始生效，一直到2024年。規則的原則是保護運動員和整個運動，同時促進柔道更有活力，對公眾和媒體更有吸引力。」

2022年最新比賽規則，當中包括12點修訂。以下將借用IJF 影片加以說明。

1. 技術連貫性（continuation of techniques）

對於不間斷、連貫動作將會給予分數，視作技術的延續。如果動作中出現停頓，則不予得分。

（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/m5Zmpvs7S4E）

藍方選手施投後在同一動作中緊接撐地發力，所以被視為得分。

（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/m5Zmpvs7S4E）

白方選手施投後在同一動作中緊接向後踏步跟進發力，所以被視為得分。

（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/m5Zmpvs7S4E）

白方選手施投後，稍為停頓然後才蹬地發力，所以不會被視為得分。

2. 「技有」著地判定 1（Waza-ari Landing 1）

「技有」的判分準則包括︰在整個身體的一側以90度或更大的角度向後著地，或以單肩和上背部著地。即使肘部向外，整個身體側部著地也會得分。必須考慮臀部和肩部的位置。

以下主要展示「整個身體的一側以90度或更大的角度向後著地」的得分情況。

（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/m5Zmpvs7S4E）

白方選手倒地時整個身側以90度著地，所以被視作「技有」。

（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/m5Zmpvs7S4E）

藍方選手倒地時整個身側以90度著地，然後才滾動至正面朝地，所以亦被視作「技有」。

（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/m5Zmpvs7S4E）

藍方選手倒地時以靠正面的身側著地，所以得分不成立。

3. 「技有」著地判定 2（Waza-ari Landing 2）

Waza-ari 的判分準則包括在整個身體的一側以90度或更大的角度向後著地，或以單肩和上背部著地。即使肘部向外，整個身體側部著地也會得分。

以下主要展示「單肩和上背部著地」的得分情況。

（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/m5Zmpvs7S4E）

藍方選手著地時以單肩著地，所以被視作「技有」。

（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/m5Zmpvs7S4E）

藍方選手著地時以單肩著地，所以被視作「技有」。

4. 以雙肘或雙手著地（Landing on elbows or hands）

著地時雙肘或雙手同時向後撐地，將會視作施技者「技有」得分，並判處撐地者「指導」。

（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/m5Zmpvs7S4E）

藍方選手著地時雙手同時向後撐地，所以白方選手「技有」得分，並判處藍方選手「指導」。

（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/m5Zmpvs7S4E）

藍方選手著地時雙手同時向後撐地，所以白方選手「技有」得分４並判處藍方選手「指導」。

5. 向後翻滾的反擊技術（Rollover Counter Techniques）

向後方翻滾作為反擊或防守時，該反擊技術不會得分。

（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/m5Zmpvs7S4E）

藍方選手著地後向後方翻滾反摔，令白方選手背部滾動著地。但在新賽例下，該反擊技術不會得分。

6. 逆背負投（Reverse Seoi Nage）

逆背負投將不會得分，並會判罰「指導」。

（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/m5Zmpvs7S4E）

但在新賽例下，藍方選手的逆背負投將不會得分，並會判罰「指導」。

關於「逆背負投」被禁，柔道界支持及反對意見參半。支持者認為「逆背負投」受傷風險過高在青少年比賽中早已禁止。反對者則認為此舉限制柔道技術的發揮，更難有創新招式出現。

7. 動作末段抓握腰帶以下部位（Gripping Under The Belt In The End Phase）

如果對手已經在寢技狀態中，則允許在投擲技的最後階段抓握腰帶以下部位，並將會得分。 如果投擲技術被打斷，抓握腰帶將視作寢技動作。

（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/m5Zmpvs7S4E）

在這個例子當中，藍方的進攻動作持續而連貫，手部只在最後階段碰到對方腿部，所以會視為得分。

（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/m5Zmpvs7S4E）

白方在動作中斷後，才握住藍方腿部，因此只會視為「寢技」動作。

8. 衣襟、衣領抓握（Lapel & Collar Grip）

除非過份消極，否則允許衣襟、衣領抓握。

（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/m5Zmpvs7S4E）

只要選手不被認為是消極的，而是試圖摔倒對手，那麼他們就不會因為這種衣襟、衣領抓握而受到判罰。

9. 非常規抓（Unconventional Grips）

腰帶抓握、同側抓握、交叉抓握、手槍抓握、口袋抓握等非傳統抓握法。如果採取這些握法，將允許有時間來準備攻擊。

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舊規例中，若不是正規的搶手的位置，如果沒有立即攻擊，將會被判處「指導」。

10. 掙脫抓握懲罰（Gripping Breaking Penalties）

掙脫抓握並立即搶握是允許的。掙脫抓握而不立即實施抓握會判罰「指導」。

（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/m5Zmpvs7S4E）

雙方在甩開對方抓握後，都馬上搶取抓握，所以不算犯規。

（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/m5Zmpvs7S4E）

掙脫抓握而不立即實施抓握會判罰「指導」。

11. 整理道袍及頭髮（Arranging of the Judogi or Hair）

每位柔道運動員在每場比賽可以整理道袍和頭髮一次。如果再出現這種情況，將被判處「指導」。

12. 頭頂地（Head Diving）

使用頭部頂地的技術是非常危險的，將受到「犯規敗」處罰。

（影片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/m5Zmpvs7S4E）

藍方選手在施展摔技時主動頭頂地，將受到「犯規輸」處罰。

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