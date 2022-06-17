天心VS武尊｜賽前最終技術分析　到底誰能取勝成為日本踢拳王者？

還有2日，決定日本踢拳最強男人的「The Match 2022」便要展開。本文為大家作一個不負責任的賽前預測，到底那須川天心、武尊勝算較大呢？



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日本踢拳界存在三大山頭，分別是「K-1」、「RISE」及「RIZIN」。說起日本的Kickboxing選手，過去最有名氣的一定是K-1 Max 的王者魔裟斗，可是後來眾芳萎絕，要說能接近魔裟斗的人氣高度，日本國內大概只有二人。一是現時K-1王者武尊，二是被譽為「神童」的RISE王者那須川天心。

其實早在2015年天心便曾初度表示希望跟武尊作賽的意願，不過礙於日本踢拳組織的隔礙，K-1及RISE都不願意輕易讓自家台柱王牌賭上品牌名譽一戰，因此二人之戰一直未能成行。直至去年聖誕節當日，RIZIN總裁榊原信行才在記者會中宣布，武尊跟那須川天心的比賽正式確立。

武尊跟那須川天心的比賽量級定為58公斤，賽前3小時前進行二次稱重，上限為62公斤。比賽採取纏抱狀態下可單次攻擊的踢拳規則，3分鐘3回合，延長1分鐘1回合，採用一定要分出勝負的判分形式。

兩位皆是日本炙手可熱的踢拳王者，兩強對決到底鹿死誰手呢？

下文先分別介紹那須川天心及武尊的優勢，最後為大家作一個不負責任的賽前預測。

日本格鬥界「神童」︰那須川天心

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那須川天心的其中一個稱號為「稲妻之左」，在日文中「稲妻」指「閃電」，也就是說他的攻擊快如閃電，而他是反架拳手，所以有「稲妻之左」之稱。

他的打法極具壓力，當對方受傷或被擊倒，他會不斷搶攻，全力希望壓制對方。作為一位反架拳手，他的後手直拳和中段踢極具破壞力，技術上例如對頭部的打擊後，立即轉為攻擊身體；以拳擊壓制對方後，直接以膝擊攻擊等等都是他常用的技術，但這些技術很平常，並不表現出他的優秀之處。

他的厲害之處除了是攻擊的速度和力量外，他對於用什麼技術、以什麼方式去打開缺口的判斷力，和掌握空隙的把握力都是一等一的。回到第一次擊敗村越優汰，成為RISE -55kg王者那一場比賽。

天心在跟對方分開後，知道對方剛受了自己的攻擊還未恢復，此時他輕踏一步向前，刺拳虛晃一下，讓村越優汰以膝擊反擊；他知道對方用膝會把手拉後，以及右手會低下來，就直接用左拳攻擊對方。

是這種比賽閱讀能力和把握力，令他可於Kickboxing比賽中擁有 41勝0敗，28KO的佳績。

K-1三量級拳王︰武尊

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全名世川武尊，但大家也直接叫他武尊，是K-1第一位三個量級的冠軍，是K-1的看家招牌拳手。他職業戰績為40勝1敗，24次KO。除了高KO率、勇猛熱血的打法令他很受歡迎，其不屈的精神也令他得到很多日本拳迷的支持。

在2017年跟美國拳手Victor Saravia的比賽中，因為被Victor Saravia用後旋踢擊中要害，甚至抽搐作嘔。但最後還是站起來，並打出了逆轉KO勝。

武尊的搏擊風格跟他的名字十分相襯，採取的是壓迫猛打型打法，以前腳踢擊步步前壓，再在近距離施展重拳跟對手搏拳。

雖然在各大KO highlight中，可以看到武尊常常用拳擊倒對手，但其實在比賽中可以看到大部份時間，武尊都是用前腳的踢技開始攻擊。前腳的前踢、旋踢、三日月踢的互用，除了打開缺口外，也可以把對方迫至繩邊，然後使用拳攻擊對方。當對方受傷，武尊會迫著出拳直至對方倒地。

在繩邊時，他會把架式轉為更正身，以打出自己拿手的左右勾拳。很多拳手會更傾向用左勾拳攻擊身體，因為可以打擊對方的肝臟，而且右勾拳攻擊身體的話很容易被對方的左勾拳反擊。但武尊則不害怕使用右勾拳攻擊身體，因為當對方在繩邊，武尊的左右勾拳都對對方的頭做成威脅時，右勾拳攻擊身體就更意想不到，更難防守。

使用前腳作踢技，並不代表攻擊距離更遠。因為踢擊的攻擊距離是以重心腳/支撐腳來算的。如果直接提起前腳來踢，除了沒有力量，也沒有距離。因此武尊會把後腳先移動，再以前腳使用踢技。

先移動後腳那一下是一個明顯的空隙，但對手要把握也有難度，因為武尊可以在踏步後用膝擊，或者直接把前腳放下然後開始左右勾拳。其前腳摺起的踢擊預備動作，也可以是假動作以接膝擊或轉架出拳。

圖片擷取自：http://bit.ly/2Ar2259

而前腳踢後放下的動作，也有利於打出強而有力的右勾拳。雖然好像常常跟對手搏拳，但在搏拳前武尊其實已經有一定計劃。

最強之戰預測

武尊30歲，天心23歲，兩者相差7歲。雖然有些評論認為武尊較年長，回復能力較差，加上近年頗受傷患困擾，但小編認為年齡差異對兩人表現影響不會太大。反而作戰經驗上，則有重要的差別。

武尊是K-1的生招牌，K-1為了營造武尊王者形象、保護品牌名聲，因此安排對手方面都較為保守。武尊過去的對手大多以日本國內選手為主，間或有外籍拳手都未必算得上頂尖級數。反觀天心方面，他在RIZIN及RISE的經營下曾對陣Suakim、 Rodtang、堀口恭司、Mayweather等世界級好手，使他具有更豐富的對陣經驗。

另一方面，兩者的打法亦有影響。武尊雖然打法猛烈，但他的壓迫方式較為單調，需要一定時間部署。反之，天心打一向以高速多變、變幻莫測見稱，在面對不同選手均能即時調整打法，在面對Rodtang般硬攻亦能以反擊應變。今次比賽為三回合加一延長回合制，比賽時間較短，對高轉數打法的天心應該較為有利。

再者，天心早已宣告打完這場比賽後，便會從踢拳引退，轉戰職業拳擊。在心態上，天心可以說是全無後顧之憂，可以盡情發揮所有。但對於武尊而言，無論這場比賽是勝是負，他之後都仍要揹上K-1的招牌。萬一真的落敗了，更可能是「無仇報」的敗績。二人在心理壓力上有天壤之別。

最近，曾經在RIZIN跟天心比賽踢拳的MMA冠軍堀口恭司，他認為天心勝算較大，無論是判定及擊倒都有可能。

最後，小編認為在量級、賽制而言，天心可能判定取勝。

當晚賽事共有16場賽事，當中包含多位日本踢拳明星，如原口健飛、山崎秀晃、白鳥大珠、志朗、安保瑠輝也、天心的弟弟那須川龍心等，可謂是日本踢拳界最盛大的比賽無誤。

無論如何，還有2日拳迷便可得償所願，在有生之年可以目睹武尊跟那須川天心之間的王者之戰了。

武圖App2

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