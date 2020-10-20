【菲律賓拳法】凶狠的近身肉搏　重視連消帶打的Suntukan

Dirty Boxing是MMA比賽中常見的技術，泛指在纏鬥、或一手勾頸時的拳擊技術。這種技術或許在不同的武術都會看到，但若要追溯來源，其中一個很可能就是菲律賓傳統拳法。菲律賓曾為美國殖民地，大量菲人移民美國，為求高薪以打拳謀生，並將菲律賓拳法融入西拳，最後變成了這套技術。

在MMA綜合格鬥中常見的纏鬥。圖片來源：Getty Images

菲律賓傳統拳法(下文簡稱「菲拳」)在當地有數個稱呼，主流稱為「Suntukan」、在菲國中部宿務語稱為「Pangamot/Pakamot」，在殖民時代混合西式拳術後又有「Mano-mano」（由西班牙語而來）的稱呼。跟很多中國武術一樣，菲拳亦源自刀法棍法，與中國武術學習路徑相反。大多數中國武術先練手法，高階才練兵器；菲律賓武術則入門先練兵器，再由兵器的手法演化空手的搏擊或拳法。因此，習此拳法者如用兵器角度思考，便會容易理解它與西式拳擊的分別。

菲拳混合了南亞一帶「席拉」(Silat)武術，講求近身短打，用招狠而「陰濕」，例如頭鎚、手指插眼、擒拿、掌摑、扯頭髮、鎚拳(hammer fist)等。由於由短刀刀法演化而來，招數多為上身拳法，較少用到腳法。透過配合步法，主要攻擊對方頭部、四肢關節或指骨。而這拳法引入拳賽後，受限於比賽規則和配帶拳套，上述很多招式較難在比賽中使用。

密集的攻擊

首先，拳法重視連消帶打(Gunting)，即在防守同時反擊。有別於西拳會以雙手合攏檔格對手來拳，菲拳假設敵方以短刀刺來，所以不能硬檔對方的攻擊，而以「拍」、「擸」等手法消解對手來拳，並同時以另一手瓦解對方手上兵器，雙手運作有時如「鉸剪」開合來回，而「Gunting」在印尼文中就解作剪刀。

例如左手由左向右拍去對方來拳，右手便同時由右往左打到對手出拳前臂等。

其次，講求步法配合連續攻擊。菲拳步法較着重避開對手攻擊和進入不同攻擊範圍(這點西拳也講究)，並擅於按節奏同時打出連續擊，雙手延綿不斷出招，每一擊的出拳距離短而不需有太大破壞力，目標是透過這些快速連擊「黐」着對手，箝制對手無法還擊，而出拳者以此遞進身位近身來殺着，如鎖關節、打頭箍頸或施以摔技。

拳法與武器運用原理兼通

最後，拳法與武器運用原理兼通。以拳法為例，菲拳除了傳統西拳也有的直拳和勾拳外，特別多用Hammer Fist(鎚拳)，即用拳底尾指與手枕那一面攻擊。這種打法變化於拿掌心棍或短刀攻擊(刀鋒向下)動作，而這種鎚拳收縮了施力範圍，集中一點打擊對方；又例如以像詠春攤、膀手法檔格對手來拳，原理來自菲律賓棍法最基本的上下檔格套路。

2:51開始教授由棍法而來的空手手法

當以手檔了來招後，出拳時由對方上橋穿入下橋，或由下橋穿入上橋，「打蛇隨棍上」順勢黐着對方，再施以鎖技或其他殺着。

棍法與手法鎖技

不得不提，在菲拳中有一招Bolo Punch，有別於一般上勾拳，由下而上拋拳抽打的發拳方法，也是源自於菲國棍法。

由棍/刀法而來的Bolo punch示範：

菲律賓一代拳王Ceferino Garcia(1906-1981)，便是將bolo punch這招拳法引入西洋拳壇。

Ceferino Garcia Bolo Punch：

【資料圖片】

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