香港第一代菲裔Arnis師傅　三十年教學倡魔杖要打出節奏學得輕鬆

撰文： 賴家俊 衛爾良 最後更新日期： 2021-06-11 08:00

菲律賓魔杖是菲律賓的國術，七十年代因李小龍弟子伊魯山度在電影《死亡遊戲》耍得一手酣暢淋灕的雙棍，而讓這門武術蜚聲國際。香港作為國際城市，不少海外的武術都在香港有所承傳，而早於九十年代，便有菲律賓籍的Billy Francisco在香港教授家鄉武術，這位香港第一代的魔杖師傅起初在律賓留學的菲裔人士中兼教所學，三十年後的今天卻已開枝散葉，多年來傳授本地學徒，讓不同國籍的學員一同上堂，來一場歡愉的武藝文化交流！ 文：衛爾良、賴家俊 圖：賴家俊

魔杖特別着重節奏，可是對很多初學者來說掌握節奏卻是最困難的地方！ GrandMaster Billy

GrandMaster Billy向筆者談起菲律賓的民族特點如何影響魔杖這門武術的發展─「菲律賓人生活很簡單，是一個喜歡音樂的民族，永遠笑迎困境，就算未必懂音樂，也會迎著韻律打起節奏。」

他學習的是菲律賓Great Grandmaster Ernesto Presas 推動的武術Arnis，Billy 有多名入室弟子，包括與其中一位已考獲師父資格Master KubLai （禮）在香港一齊授徒。

GrandMaster Billy Francisco。（賴家俊 攝）

在家鄉接觸Arnis武術

我們現在常以Arnis、Escrima（Eskrima）和Kali三個字來共指菲律賓魔杖，可是這三個命名背後涉及不同的文化淵源。Escrima語源來自菲律賓前宗主國西班牙，在西班牙語中有「劍擊」的意思；Kali泛指菲律賓當地自古混合了鄰近印尼、泰國和馬來西亞等地文化的武術；而上世紀菲律賓脫離美國獨立，當時新建立的民族政府為了重整國故凝聚人心，建立民族認同，於是由官方牽頭整理傳統武術不同流派，變成一種有系統、有考帶制度和課程指引的民族武術Anris，並把Arnis推動為體育項目，讓Arnis運動曾亮相亞運當中。

在香港讀書成長的Billy，本來因地處香港，只學過跆拳，而無緣接觸家鄉武術，直到在國際學校讀書時才有機會認識魔杖。「當年學校的外籍同學很沉迷武術，經常傳閱美國的《黑帶》雜誌（The Black Belt Magazine），有一次翻閱其中一期正正介紹菲律賓魔杖，當中介紹兩位菲律賓武者的內容讓我印象甚深，嘆為觀止。」想不到多年後他回菲律賓升讀大學，GrandMaster Billy卻在校園的課外活動遇到當年在雜誌上見過的Arnis老師，這個相遇讓他歡喜若狂，馬上報了Arnis活動班，踏上他學習魔杖之路，當他考得黑帶三段後便於香港授徒，並於2014年獲得榮譽黑帶十段GrandMaster。

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由棍法貫通其他兵器技法

Arnis這武術常運用在軍人/自衛術當中，菲律賓國際武術協會指定考段程序和課程編排。Billy表示當中所需學習時間不少，所以學習者宜有耐心的循序漸進，不要貪快。但他笑言，段位其實只是給人看，最重要的是學生領略到。「我們首先會由棍入手，按一定套路掌握好棍法後，再由棍法貫通到其他不同的兵器和技法，例如雙人對棍的Sinawali，兵器方面有Bangkaw（長棍），和香港很多人叫Karambit，我們正式叫Sangkot的虎爪刀等等。」

Billy Francisco在上堂向學員講解。（賴家俊 攝）

當筆者看他們上堂練習時，發現學員反覆練習幾個不同的打擊角度，Billy專執最基本的動作，由手肘要扭多少，腳掌要旋多少，提棍去到那個位置，把掍揮出去的角度等等，逐個逐個要做好，還要學員不斷重複做這類基本動作。他表示，Arnis講求的是快而準的動作，大家在搏擊時根本只有三秒左右的時間去出招，所以每個組合招式不會多，只會有一兩下起落，務求在三秒內做到有效的防衛乃至攻擊，所以更應該搞清楚每個動作細節。

練習比展示更重要，我們要準確而不是好看！ GrandMaster Billy

Billy表示每堂都有系統練習，因為大家只看別人做很容易忘記，要讓所學牢牢記住，便要多練習。而更重要的是要調適自己的心境和情緒，因為只有開心去學習才會永遠記得所學的東西，所以輕鬆的心境十分重要。

Arnis雖然有課程規範，但Billy仍然希望每一個學員能告訴他自己想學什麼，好讓他能對學員要求有所安排。而對有武術根底的同學，他鼓勵這些同學學習時先暫時放低已學過的東西，你會很容易接觸這門武術。

【武備志】稍後會有Master Billy和他的學員，與大家分享魔杖教學。

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