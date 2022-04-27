曾江離世︱從演六十年亦文亦武　演黃藥師、岳不群成武俠劇經典

資深男演員曾江今日（27日）被發現倒斃於尖沙咀一間指定檢疫酒店房間內，終年87歲，死因仍有待確認。

曾江原名叫曾貫一，從事演藝工作超過60年，是五六十年代粵語片年代當紅小生。大家對他的印象除了是拍文藝片與歌舞片外，便是他晚年演出不少經典反派角色，例如在《誓不低頭》演陸國榮一角，便深入民心至今。

然而，曾江多年演出亦文亦武，書生氣的他亦演過不少武俠片，當中出名如《玉女英魂》上、下集（1965）、《天劍絕刀》上、下集（1967-68），他更是在多套關德興《黃飛鴻》電影中，出演徒弟凌雲楷一角。70年代後期，曾江開始影視雙棲，從影至今約共參演200部電影及50部電視劇，更在不少經典武俠劇演出，當中著名的有《射鵰英雄傳》（1983）演黃藥師、《笑傲江湖》（1984）演岳不群、《鹿鼎記》（1984）演陳近南、《倚天屠龍記》（1986）演金毛獅王謝遜。

即使是時裝劇，曾江亦能演出俠氣精神，例如他在吳宇森《英雄本色》中飾演車房老闆堅叔一角，急人之難，熱心協助釋囚重投社會，又援助狄龍等復仇，雖然只是配角，但亦成為經典長留大家心中。

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