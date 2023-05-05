泰拳｜香港小天后決戰馬國拳后　凌厲肘踢挑戰I-1世界賽金腰帶

隨著疫情緩和，世界級拳賽復辦，上年I-1世界泰拳大賽，香港新星盧芷晴一鳴驚人，凌厲腳法讓觀眾印象難忘。這位年屆二十歲的小妮子，正值當打之年，師承金袍拳王葉文龍師傅，至今12戰10勝2負1KO，可謂戰績驕人。她今年再闖I-1（47公斤級賽事），將於本月9日（星期二）挑戰馬來西亞拳后怡吒。



盧芷晴與師傅葉文龍 （圖片由受訪者提供）

說起由學拳到參加比賽，芷晴表示打泰拳只因受到TVB電視劇《拳王》的吸引和影響，讓她由打跆拳轉戰泰拳。「跆拳道主要是踢腳為主，加上移動的步法和泰拳都輕微相似，這使得我更容易上手。」她表示因學跆拳出身，現在泰拳打上來也在踢腳方面比較佔優，亦較易以此壓制對手。而凌厲的腿法也讓她多次在擂台上技驚四座，贏得台下觀眾拍手叫好！

香港泰拳小天后盧芷晴 （圖片由受訪者提供）

回顧上屆I-1對盧芷晴對戰葉穎恩，雙方打出緊張刺激的一仗。芷晴以凌厲的掃踢和低掃，於早段多次壓場，可惜對手自第二回合掌握節奏，打出多個組合反擊，讓她飲恨落敗。

對於上次I-1沒有取得理想的結果，芷晴表示，最主要的原因是自己的比賽節奏及心理質素很差。這次，她希望可以順利發揮平時練習的拳腳組合，打回自己的節奏，用較好的心理質素迎戰今屆I-1，對戰馬來西亞拳后。

她也提到，這次是她第一次對戰馬來西亞拳手，據悉馬國拳手普遍在出拳方面比較佔優勢，所以她打算在比賽中盡量用更多的肘和踢腳來壓制對手。而她最想提升的是比賽的節奏和組合的發揮，以迎戰這次的對手。

本月9日的I-1世界泰拳賽中，盧芷晴能否發揮出自己的實力，為觀眾呈現一場精彩的比賽？各位拳迷拭目以待！

【比賽詳情】

名稱：I-1世界泰拳格蘭披治2023

日期：5月9日（星期二）

時間：19:00

地點：九龍灣國際展貿中心匯星