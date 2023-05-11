I-1世界泰拳大賽港將群出　本地小天后盧芷晴首回合TKO馬國拳后

2023年I-1世界泰拳賽於本月9日在九龍灣展貿匯星廳完滿落幕，12場激戰見證10位金腰帶拳王誕生。



香港拳手盧芷晴（保文攝）

今屆大賽有多位香港健將參賽，當中最矚目包括拳壇新人盧芷晴。這位再戰I-1的小天后一雪前恥，首回合開打便與對手馬來西亞拳后怡吒互相搶攻。面對怡吒急速節奏威脅，芷晴一度失先機被動捱打，但很快在中段搶回節奏，連番膝腳回應，其中以一膝命中對手氣門，乘其退縮以肘擊對方，最終於首回合以TKO勝出。

打星李卓媚、何慈茵來為香港拳手打氣。（保文攝）

「香港之寶」吳景聰則於63.5公斤級別對戰斯洛伐克拳王沙治高，這次吳景聰打法明顯偏向保守，多次以低掃壓制對手，最終於第三回合以一致裁決勝出。賽後吳景聰表示，這次打法較穩陣，想以慢慢打來感受臨場感覺。這次大賽後，他稍後亦會於六月九展參加Space One大賽。

香港拳手吳景聰（保文攝）

另一賽事看點「火鳳凰」羅傑豐對戰意大利拳王都斯卡奴，羅傑豐在眼部受傷下苦戰三回合落敗。對於曾在擂台遭受重創的羅傑豐來說，傷癒後仍多次堅持重返擂台，並且不斷要求挑戰各國享負盛名的對手，因而獲「火鳳凰」美譽。賽後大會主辦金袍拳王葉文龍師傅，泰拳理事會主席冼林沃師傅，皆對羅傑豐打不死的鬥志，勇於挑戰的精神讚譽有嘉，發揮出香港運動員崇高的體育精神。

而在內地拳壇戰績彪炳，重返香港作賽的港產拳王羅祖勝（四海），在壓軸場80公斤級別對戰法國拳王科維。四海在首回合遭敵手重傷眼角，但很快重整節奏，馬上凌厲反攻，最終於第二回合兩次擊倒對手，判TKO勝出。對手科維雖然落敗，但十分欣賞香港泰拳界專業水平，表示希望未來有更多機會來香港作賽。