MMASA｜復常後首次大型業餘MMA比賽　免費入場看真正的綜合格鬥

事隔多年，大家引頸以待的大型業餘MMA比賽終於回歸，並將於12月10日下午4時於修頓場館開打，各位愛好者記得到場支持。



大家餓賽已久，令MMASA比賽更見期待。（攝影：李澤彤）

復常已久，久得「復常」這個詞都已顯得過氣。在很多運動都恢復正常時，卻有些項目久久未再次出現，其中一個就是大型的業餘MMA比賽。數年前一年一次，慢慢變到一年數次，正當感覺到勢頭正起，就被疫症拖延了。

沒有比賽，加上不能練習，自然少了人參與，加上MMA不像其他搏擊運動般有長遠歷史，這使MMA的恢復力不如其他項目。只是，MMA絕不能說是不「普及」，在街上找個途人問也會知道，畢竟只要有人街頭打架，報道時都會用上「MMA」這個詞，但這也正是賽事舉辦方中國香港綜合格鬥運動總會（MMASAHKC）的主席翁家偉和會長溫文灝脊醫，認為需要「正名」的地方。

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「MMA由小眾運動逐漸成為受各界關注及歡迎的熱門運動，但每次街頭打架都叫MMA時，就有不好的影響了。我們希望以比賽，令大家知道MMA究竟是什麼，並推廣『Mixed Martial Art is Art』這個理念。」

「MMASA成立的宗旨，是為香港綜合格鬥運動提供一個平台，去普及化及加強大眾對綜合格鬥運動的認受性。希望透過有規模、有規則、有共同遠景的一個非牟利運動總會去為綜合格鬥運動服務。」

中國香港綜合格鬥運動總會表示每年舉辦一次本地冠軍賽及一次國際賽，以提升本地運動員水平。（攝影：李澤彤）

「我們希望能每年舉辦一次本地冠軍賽及一次國際賽，以提升本地運動員水平，亦藉着每年本地冠軍賽去選定香港代表成員參與之後的海外賽事。」

這次的賽事正是其中一次資格賽，令這個「回歸」更有份量。

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INFO

賽事日期：2023年12月10日

時間：下午3:30 至 7:30

地點：香港灣仔修頓場館

免費入場