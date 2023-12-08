MMASA｜復常後首次大型業餘MMA比賽 免費入場看真正的綜合格鬥
撰文：平安
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事隔多年，大家引頸以待的大型業餘MMA比賽終於回歸，並將於12月10日下午4時於修頓場館開打，各位愛好者記得到場支持。
復常已久，久得「復常」這個詞都已顯得過氣。在很多運動都恢復正常時，卻有些項目久久未再次出現，其中一個就是大型的業餘MMA比賽。數年前一年一次，慢慢變到一年數次，正當感覺到勢頭正起，就被疫症拖延了。
沒有比賽，加上不能練習，自然少了人參與，加上MMA不像其他搏擊運動般有長遠歷史，這使MMA的恢復力不如其他項目。只是，MMA絕不能說是不「普及」，在街上找個途人問也會知道，畢竟只要有人街頭打架，報道時都會用上「MMA」這個詞，但這也正是賽事舉辦方中國香港綜合格鬥運動總會（MMASAHKC）的主席翁家偉和會長溫文灝脊醫，認為需要「正名」的地方。
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「MMA由小眾運動逐漸成為受各界關注及歡迎的熱門運動，但每次街頭打架都叫MMA時，就有不好的影響了。我們希望以比賽，令大家知道MMA究竟是什麼，並推廣『Mixed Martial Art is Art』這個理念。」
「MMASA成立的宗旨，是為香港綜合格鬥運動提供一個平台，去普及化及加強大眾對綜合格鬥運動的認受性。希望透過有規模、有規則、有共同遠景的一個非牟利運動總會去為綜合格鬥運動服務。」
「我們希望能每年舉辦一次本地冠軍賽及一次國際賽，以提升本地運動員水平，亦藉着每年本地冠軍賽去選定香港代表成員參與之後的海外賽事。」
這次的賽事正是其中一次資格賽，令這個「回歸」更有份量。
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INFO
賽事日期：2023年12月10日
時間：下午3:30 至 7:30
地點：香港灣仔修頓場館
免費入場