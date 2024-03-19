中三女學生「錯過尾班車」勁焦急 巴士司機知道後竟然即刻咁做
撰文：聯合新聞網
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若不小心錯過尾班車，不免讓人感到緊張與難受。
今年（2024）3月初，台南市一名中三女學生因第一次自行搭車回家，過程中耽誤了一些時間，使她剛好錯過尾班車。
站務人員見狀便協助聯繫尾班車司機，沒想到該司機竟將巴士掉頭，讓女學生能順利回家。貼文一出，吸引破萬名網友按讚。
中學主任公開致謝：謝謝讓我們中三小女生能平安回家（點圖了解更多）：
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台南市南光中學輔導主任在臉書社團「我是新營人」表示，校內一名女學生平時晚自習後，都是由家長接送。
而3月5日當天剛好因故須自行搭車回家，因為不熟悉YouBike的借還車規則與路程，耽誤了一些時間。不過，等她好不容易到達新營巴士總站時，尾班車剛開走，女學生只好眼睜睜目送，內心感到相當焦急。
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主任透露，當下站務人員立刻聯繫尾班車司機，該名司機在得知女學生困境後也馬上將巴士掉頭，讓這名女學生能順利搭車平安回家。
主任指出，站務人員與該車乘客的包容、善心，帶來無比的溫馨與感謝，感動直呼：「謝謝新營人，讓我們南光中學中三小女生，當天能平安回家！」
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貼文底下，不少人大讚司機與站務人員的善舉：
「太暖心了」
「站務人員、司機還有乘客都棒」
「公司應該表揚一下站務人員與司機」
「值得讚許的善行」
「很令人感動的站務人員，讓晚歸的孩子能順利回家，超棒的」
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