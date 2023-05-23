女學生若無其事徒手拎住「呢樣嘢」搭巴士　乘客：嚇得閃了兩滴尿

要成為真正的髮型師之前，都要先用不少假人頭進行練習，不然剪壞客人的真髮就完了。一名網友在臉書上發文，貼出一張女學生提著假人頭的照片，而貼文曝光後也掀起討論。



20日一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見，一名女學生穿著藍色校服搭乘巴士，右手提著一個假人頭，乍看之下相當恐怖。

對此，原PO在貼文中直呼，「真的嚇得閃了兩滴尿啊」（點擊放大瀏覽）：

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貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示：「美容美髮科看到都無感。」「有膽的還在漏尿，沒膽的已經準備換褲子了。」「妹妹啊，能別提那麼自然嗎？」「為何不裝袋子，好嚇人。」

「還好是白天，如果是晚上又塗上紅色膠漆，然後走在黑暗地方……真的會閃尿。」「要用袋子裝可以，不要用透明的，不然那畫面比直接拿還可怕。」

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也有網友提到：「以前堂姐讀美髮，還沒讀幼稚園時跑去她家找她，找不到人所以每個門都打開看，結果意外開到她的練習室，裡面完全沒有多餘空間，包含地板通通都是假人頭，我直接嚇到，現在還有陰影。」

「我自己以前讀美髮，我把人頭頭髮洗好，放陽台曬乾，結果自己也被嚇到。」「我第一次去做美髮的女友家，打開衣櫃掉出好幾顆人頭，我當初嚇到閃了兩滴尿。」

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