荷蘭公司推「蘑菇棺材」45日完全降解歸於自然　還可在遺體上種樹

真的有點過於環保了！



荷蘭一家名為Loop生物科技公司推出了一個生物降解棺材，一旦埋葬，僅需45天就能完全降解，整個歸於自然了。

點圖放大看看這「蘑菇棺材」的照片：

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棺材內部鋪滿苔蘚牀墊，棺材則是用當地蘑菇品種和升級改造的大麻纖維種植而成，菌絲體會和大麻纖維一起在模具內生長，幫助降解。

如果繼續在遺體上種植樹木，那麼人類遺骸就會轉化為新的生命來源。逝去的親人朋友也不會單單只是一塊冷冰冰的墓碑，而是一顆充滿生命力的大樹，感覺是換了一種方式在身邊陪伴着你。

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Loop生產的棺材和骨灰盒，價格從695歐元到995歐元不等。

主打一個生於自然，死於自然。

這種創新的殯葬產品，你能接受嗎？

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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】