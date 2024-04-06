網友決定退出「婚宴人情交換習俗」　坦言不想給　準新娘反應是……

在我老家河南，隨份子（做人情）被稱為「行禮」。除了活人的事由要行禮，死人的事由也要行禮，婚禮、滿月酒、升學宴要行禮，葬禮、過世三週年紀念日也要行禮。



我爸臉皮薄，前同事兒子的婚禮，半生不熟朋友的爹去世三週年宴席，一個電話過來，他心裏不情不願，最後照樣跑去行禮，一年到頭在行禮上的支出，老讓我媽罵他死要面子活受罪。

等到我來深圳工作以後，我發現，即便在深圳，即便我們這一代人，以及比我更年輕的人，常常自詡「做自己」，在份子錢這份人情世故上，也不比老一輩「真」到哪裏。

蔣芝芝在社交平台上分享了她「退出份子錢交換習俗」過程 意外引起激辯（點圖看相關內容節錄）：

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我參加的婚禮不多，寫這篇稿子時，粗略算了一下， 這些年在深圳隨出去的份子錢超過一萬塊，大概是沒機會收回來了。我問了問身邊的朋友和同事，工作後隨出去的份子錢，總額在5000元以上的不在少數。

在深圳，你很少能碰到不收份子錢的婚禮，也沒有幾個人，敢衝着一對新人説「我祝福你們，但沒有紅包」。份子錢，似乎成了房間裏的大象，即便人人苦其久矣，但鮮少有人挑破這層窗户紙。

或許是壓抑久了，一旦有人挑破窗户紙，網絡效應堪比捅了馬蜂窩——2022年年中，豆瓣上有位年輕女孩，分享了她借生日之際，在微信上把之前隨的份子統統討了回來。到目前為止，這個帖子的留言量接近1500條，4000多人點贊，3000多人收藏，評論區大快人心的氣氛，堪比爽劇圍觀現場。

去年12月，蔣芝芝在社交平台上，分享了她「退出份子錢交換習俗」的過程。她的社交賬號只有20個粉絲，以往寥寥數條分享，未收到過一條留言。「退出份子錢習俗」的分享發佈後，蔣芝芝的賬號，如同疾風驟雨席捲沉寂的池塘，頓時熱鬧非凡，意見各異的互聯網羣眾，或吐槽份子錢太坑，或讚美樓主夠勇，或擁護人情世故，或攻擊當事人貧窮……一股腦地衝進評論區廝殺。

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苦份子錢久矣

去年年底的一個晚上，蔣芝芝微信上收到一條婚禮邀請，是朋友A發來的。A是她的前同事，關係普通，「兩人沒有單獨吃過飯，除非有合作事由，否則誰也不會主動聯繫誰」。

在接到這條邀請前不久，她剛參加過兩場婚禮。作為婚禮的旁觀者，儀式流程、與鄰座的尬聊，和半生不熟的賓客交杯換盞，都讓蔣芝芝覺得無趣。工作以後，差不多的婚宴她參加過很多個，一場婚禮下來， 跟新人好好説幾句話的機會都沒有，她覺得沒意思。「我更希望我和朋友維繫友誼的方式，是我請他們吃個飯，當面聊聊天。而不是去參加他們的婚宴，婚宴對我來説確實太無聊了。」

當然，錢包實力也是蔣芝芝抗拒份子錢風俗的關鍵原因。過去兩年，她的收入接近腰斬，大環境也讓她對未來的預期大大降低，「我想為養老存錢，想把錢花在刀刃上」。蔣芝芝算過，她已經支出了好幾千塊的份子錢。2016年剛參加工作時，周圍的份子錢還是200塊起步，到了2018年前後，起步價已經漲至500元。

社交平台上，蔣芝芝發佈了「退出份子錢」的經歷後，評論區一名留言者也吐露了相似的困擾，「不算滿月酒、喬遷禮，單喜酒喝了差不多30多場，最早包500塊，後來800塊，再後來1000塊，要好的1600塊。最近準備結婚，看了一下，（給了份子錢的朋友中），有些聯繫方式都沒了」。

在份子錢問題上，期待新婚夫婦「善解人意」或者挑戰世俗，似乎也不太容易。在現實生活中，蔣芝芝還沒遇到過不收份子錢的婚禮。在我的生活周圍，只知道兩位熟人的婚禮沒有收份子錢，羅捷就是其中之一。

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大學還未畢業，羅捷就陸陸續續接到了朋友們的結婚請柬。他老家在北方，份子錢的風俗比南方更盛，「關係還可以的朋友，起步價500塊，關係特別好的，份子錢基本上就要兩三千塊」。羅捷大學生活費每月1500元，碰上朋友結婚的月份，三分之一的生活費得拿出來隨份子。

2017年國慶，羅捷接到三份婚禮邀請。當時他畢業三四年，手裏沒有多少積蓄，三份份子隨出去，手裏的錢已所剩無幾。其中一個朋友在老家辦婚禮，羅捷跟對方關係特別鐵，可要從深圳趕回去，往返路費還得2000塊左右，他心裏過意不去，無奈錢包支撐不起，「只能禮到人不到，挺遺憾的」。

2019年羅捷結婚，婚禮在老家舉辦。他和妻子在深圳生活，兩人的好朋友大都生活在大城市，要參加倆人的婚禮，朋友們要從外地趕過去，其中一個朋友還得從國外飛回來。嘗過被份子錢掏空腰包的左右支拙，羅捷不想讓朋友帶着負擔參加婚禮。「從外地過來參加婚禮，時間和交通成本已經很高了，我們希望大家開開心心地來，開開心心地回」，夫妻倆討論了幾次，最終決定不收份子錢，「婚禮上連禮桌都沒擺」。

當然，也有少數親友私下把紅包硬塞給了他，「有的是之前我給了份子的，有的是關係太好了」。羅捷的婚禮支出在15萬左右，不收份子錢，兩邊的老人剛開始不支持。羅捷和妻子想辦法説服了老人，除了原本的考量，夫妻倆還擺出了更易打動長輩的因素——家裏有公職人員，收份子錢影響不好。

為盡地主之誼，羅捷和妻子給外地來的朋友們安排好食宿後，還特地定了旅行社，在當地遊玩幾天後，大家盡興而去，「我是真的能感覺到，他們玩得很開心」。其後羅捷從別人口中得知，一個未參加婚禮的熟人，在背後議論羅捷是「明着不收暗裏收（份子錢）」，「他沒法相信，有人結婚不收份子錢」。這種揣測聽起來「搞笑」，不過羅捷多少也能理解，「到現在為止，我也沒有碰到過其他不收份子錢的婚禮」。

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退出份子錢交換習俗

不再隨份子的想法，蔣芝芝醖釀了大概半年時間。恰巧，A的婚禮舉辦地，距離她生活的廈門還有100多公里，「要是在廈門，我可能咬咬牙也就去了」。硬着頭皮「咬咬牙」的無奈，蔣芝芝再清楚不過了， 「幾百塊不多，送出去維繫一下關係也還行，還是抹不開面子」。A的距離，算是給了她正面拒絕的動力。接到A發來的婚禮邀請後，蔣芝芝在社交平台上也搜了一下，有個女孩的處理方式，就是「退出份子錢風俗」，她覺得這個主意很不錯。

正式給A回覆之前，蔣芝芝還在糾結，她做銷售工作，這個職業要求她要擴大社交圈子，要考慮人情世故，「工作性質，讓我這個決心，下得挺不容易的，如果我不需要跟很多人打交道，跟幾個好閨蜜來往就好，我就不會這麼糾結了」。

那個晚上，蔣芝芝也向好朋友們請教，怎麼處理A的邀請。「大家都覺得這個關係，其實沒必要去隨份子錢。她們建議要麼不去，要麼找個理由拒絕，沒必要攤開了講」。「（説實話）那不是很尷尬嗎」，一個朋友勸她。還有一個朋友，擔心她直言相告的風險，「退出份子錢交換，這是你的隱私，你跟關係一般的人説了，對方會不會拿這點攻擊你」。

最後，蔣芝芝還把真實的想法發給了A。她在社交平台上分享跟小A的微信截圖後，也有留言者無法接受這種真實。「你這樣説太傷人心了，如果是我的話，當時就會把你刪掉。」「我個人的想法，還是想坦誠一點，我希望下次碰見A，我們還可以很自然地打招呼。」除此之外，蔣芝芝還有一個更具體的考慮，她跟A有很多共同朋友，這些人也沒有結婚，「如果我對小A編一個理由，那是不是意味着以後我要編好多次理由，這個太累了」。

當晚11點多，她給小A發去了一段話：「新婚快樂，之前看到你朋友圈，新娘很漂亮，你們的婚紗照也很好看。婚禮我就不去了，因為我以後結婚不打算辦酒席，所以決定退出份子錢交換習俗了，還希望你不要介意。也希望我對這個習俗的決定，不會影響我們之間的友誼，再次，祝你新婚快樂。」

在發出這條信息前，蔣芝芝想過最壞的可能，對方不再回復，或者直接把她拉黑。「既然我決定這麼做了，那不管他什麼反應，我都能接受。」「好的，互相理解，彼此祝福。謝謝」，45分鐘後，A發來回覆。看到對方的態度，蔣芝芝頓時輕鬆了許多。邁出了這一步，蔣芝芝算是給自己立了規則，「以後普通朋友的婚禮邀請，就按A的方式處理。幾個相處好些年的閨蜜，婚禮紅包我肯定要給，這純粹是祝福，完全不打算要回來的」。蔣芝芝清楚，作為銷售人員，這種行為不夠「人情世故」。她不想過分地屈從於「人情世故」，「哪怕因為這個決定，造成我某些單子沒簽成，我還是覺得活得舒服更重要」。

有限的反抗次日，蔣芝芝把兩人的微信對話截圖，分享在社交平台上。「我覺得做了一件很勇敢的事，想發出來，給跟我一樣糾結過的人看看」。分享這段經歷的社交賬號，為數不多的粉絲基本上都是陌生人，這隔絕了她的熟人圈子。蔣芝芝不太敢把這段經歷分享到朋友圈，她即擔心被客户看到，也擔心被半生不熟的朋友誤解，「萬一人家覺得，我（結婚）又不邀請你，你發這個幹嘛，有點尷尬」。

蔣芝芝這個粉絲稀少，只發布過寥寥幾條分享，幾乎沒有多少互動的社交賬號，在發佈了「退出份子錢習俗」的分享後，一下子炸了鍋，單評論就超過了450條。這超出了她的預料，「沒想到有那麼多人評論，也沒有想到有那麼多反對的聲音」。細細瀏覽這些留言，其實評論區鼓勵、支持蔣芝芝的人更多。

但反對的評論也不算少，除了不通人情世故等觀念，有些評論則接近於人身攻擊或PUA——「因為窮，所以斤斤計較」，「如果真的是你朋友，你也不差那三四百元，送個祝福」。駁斥這些觀點的聲音，也迅速出現在留言區，持着不同觀點的留言者爭論不休，蔣芝芝也「很上頭」，跟兩名留言者一直爭辯到凌晨三點。有一條留言令蔣芝芝印象深刻，「大概是説，結婚要花不少錢，新人也不容易，需要別人的捧場和份子錢的支撐，你去了，捧個人場捧個錢場，算是在別人的人生大事上幫幫忙」。

很快，有人在留言區反駁了這一觀點，「有多少錢辦多大事情，既然都需要眾籌了，幹嘛還辦婚禮」。蔣芝芝另發了一條新帖，針對不同的質疑做出解釋，其中一個是「不想老是為別人的儀式感買單」。回到現實處境裏，蔣芝芝和羅捷的這種反抗，依然是有限度的。退出份子錢風俗這件事情，蔣芝芝沒有跟父母溝通過，也沒有跟男友講過。

「我和男友將來結婚，他家要辦婚禮，我爸媽想在老家擺酒，我都願意配合，雙方老人、還有男友，要向他們的圈子收份子錢，我不干涉。我只能在我的圈子裏做我自己，不收份子錢，我覺得這不衝突。」辦了一場不收份子錢的婚禮過後，碰上別人的婚禮，羅捷依然是「該出還得出」，「但量力而行，基本500元封頂」。「不可能因為你一個婚禮，去改變這個規則吧」，他説。

（備註：文中人物為化名）

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