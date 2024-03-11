周處除三害｜10部Netflix黑幫電影推薦：無間道、古惑仔、角頭…

近期，Netflix上線的《周處除三害》便迅速成為熱門話題，更在中國市場取得驚人票房。這些黑幫電影以其獨特魅力，展示了觀眾所未經歷的世界，然而黑幫電影作為犯罪類型的一個獨特分支，長久以來吸引著觀眾的目光，這些電影不僅展現了槍戰、販毒、綁架等刺激情節，還深入探討了人性和社會的複雜層面，接下來將為大家推薦10部Netflix黑幫電影，如果喜歡類似題材就絕對不能錯過這次的片單分享！



【圖輯】點圖放大看「10部Netflix黑幫電影推薦」👇👇👇

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Netflix黑幫電影推薦1.《周處除三害》

《周處除三害》是一部2023年結合黑幫復仇、犯罪動作、暴力美學，由金馬影帝阮經天領銜主演的犯罪片, 描繪了一位黑道中人的救贖之路。電影以緊張刺激的劇情和出色的演技，贏得了觀眾的好評。儘管在台灣的票房表現不盡人意，僅累積4700萬台幣，但在大陸上映後，票房迅速突破1.5億人民幣。同時，該片在Netflix上架後，再度引發熱議，成為話題焦點。

Netflix黑幫電影推薦2.《單刀直入》

《單刀直入》是一部2003年美國私刑動作犯罪片，由雲迪素（Vin Diesel）和勞倫斯泰德（Larenz Tate）領銜主演，故事描述當美國緝毒局臥底探員西恩維特（Sean Vetter）成功捉到大毒梟米莫路斯洛（Memo Lucero）後，西恩的妻子意外遭到謀殺，而這一切的線索都指向一個名為「魔鬼」（Diablo）的神祕毒梟上，這使西恩與同事希克斯探員決定對其展開追緝。儘管劇情走向較為常規，未能給觀眾留下深刻印象，但雲迪素的精彩表演和豐富的動作場面，仍然獲得了一定的觀眾好評。電影在票房上表現尚可，尤其是雲迪素的粉絲群體，對他在影片中展現的柔情和狠勁頗為欣賞。導演加利格雷（Gary Gray）的緊湊節奏掌控，使得整部影片看起來不失水準，對於喜愛標準動作片的觀眾而言，仍具有一定的吸引力。

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Netflix黑幫電影推薦3.《角頭－浪流連》

《角頭－浪流連》是一部2021年上映的臺灣黑幫電影，由鄭人碩、謝欣穎、高捷、龍劭華主演，故事講述角頭兄弟阿慶與攝影師小淇的愛情故事，兩人從仇敵變成戀人。然而，角頭世界的爭鬥與都更案的利益糾葛，使得他們的愛情面臨重重考驗。作為一部台灣黑道犯罪片，在2021年台灣上映時取得了1.61億台幣的亮眼票房。該片以其對兄弟情、情義與愛情的細膩描繪受到觀眾好評，尤其是主角阿慶與小淇之間的愛情故事，展現了角頭世界中的柔情面貌。雖然劇情有些套路，但老一輩角頭的智慧與原則，以及對愛情的處理，使得這部片在觀眾中留下了深刻印象。

Netflix黑幫電影推薦4.《麻藥王》

《麻藥王》是一部2018年上映的韓國犯罪劇情片，由宋康昊、曹政奭及裴斗娜主演，故事講述了1970年代日本掃毒後，韓國金匠李頭森（宋康昊飾）因被黑道出賣而入獄。出獄後，他決心成為毒梟，製造並銷售標有「MADE IN KOREA」的冰毒，白天則是愛國商人兼慈善家。電影以宋康昊精湛的演技獲得讚賞，他成功詮釋主角李頭森的人生起伏。然而，電影整體評價普通，缺乏劇情轉折和完整高潮，令人印象不深。觀眾認為劇情過於倉促，部分角色和片段顯得多餘，影響了故事的流暢性，但對於宋康昊的讚譽聲不斷，仍是值得一看的一部作品！

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Netflix黑幫電影推薦5.《單打毒鬥》

《單打毒鬥》是一部2017年美國動作驚悚片，為2011年法國驚悚片《單打毒鬥》的重拍版，由占美霍士、T.I.、蜜雪兒摩納漢和史葛·麥蘭尼主演，故事敘述警探文森為了將擁有廣大勢力的毒梟逮捕，而在對方組織擔任臥底。但卻意外地因古柯鹼的緣故，自己的秘密行動被揭露，使得兒子遭強行綁走；當兒子命在旦夕時，被怒火纏身的文森將不擇手段與對方展開火爆衝突。這部電影融合了豐富的鬥智橋段，避免了僅靠打鬥的單調。觀眾對於談判和交付毒品時的策略運用表示讚賞，尤其是驚喜連連的反轉情節，如護理師母親的英勇表現，都為影片增添了亮點。雖然部分觀眾認為劇情有些誇張，但整體而言，這是一部尚可的電影。

Netflix黑幫電影推薦6.《無間道》三部曲

《無間道》是2002年上映的香港電影，由劉德華、梁朝偉、黃秋生和曾志偉主演，其後還有前傳《無間道II》和後續《無間道III：終極無間》，故事的主角是兩名臥底人士，分別為警方和黑社會潛伏對方陣營。當兩人的身分一下子將近暴露，他們要盡快找出對方是誰，以解除自身危險。憑藉著緊湊劇情和精緻敘事風格獲得觀眾好評，創下5500萬港元票房，成為年度票房冠軍，並激發了香港電影界的投資熱情。該片贏得多個獎項，包括香港電影金像獎最佳電影和金馬獎最佳劇情片，並被票選為「最佳華語片一百部」之一。影片的成功也引發了一系列臥底警匪片的熱潮，影響深遠。

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Netflix黑幫電影推薦7.《極度殺機》

《極度殺機》是一部西班牙動作電影，由泰歐賈西亞、奧斯卡賈恩那達、安德烈杜洛主演，講述退休殺手路希洛與妹妹展開復仇計畫，過程中遇見問題少年里歐，導致計畫發生變化。電影受到《殺神John Wick》啟發，以西班牙幫派為背景，融合槍戰和血腥元素。觀眾評價褒貶不一，雖欣賞其動作場面多元豐富，但指出劇情節奏緩慢混亂，缺乏明確核心，整體片長過長，對經典《殺神John Wick》的致敬之舉未能完全成功，仍有留下遺憾。

Netflix黑幫電影推薦8.《古惑仔》

《古惑仔》是香港漫畫家牛佬的作品，也是系列電影的開山之作，不僅奠定了香港黑幫電影的商業地位，更成為該類型片中最經典、影響最深遠的作品。導演劉偉強獨特的視覺風格與鄭伊健、陳小春等演員的熱血詮釋，讓這部原本不被看好的小成本漫畫改編電影成為票房黑馬。電影講述了陳浩南與兄弟們的上位之路，以及面對背叛與挑戰的過程。儘管遭受「美化黑社會」的爭議，但其忠孝節義的主題仍深受觀眾喜愛，成為一代人的記憶。

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Netflix黑幫電影推薦9.《波蘭黑幫》

《波蘭黑幫》是一部波蘭犯罪劇情電影，由馬辛科瓦爾斯基、湯瑪茲沃索主演，故事講述了一名少年立志成為黑幫的故事，他努力在華沙黑社會中攀升至頂端。雖然上映後未獲太多關注，但在IMDb上保持約7分的評價。電影以真人真事改編，涵蓋友情、愛情及黑幫生活的暴力、髒話、性與毒品等元素，以男主角的第一人稱旁白呈現其傳記式故事，並以「保護民眾免受毒品危害」作為結尾呼應。

Netflix黑幫電影推薦10.《殺手瑪莉亞》

《殺手瑪莉亞》講述一位前職業殺手隱居後被舊日幫派發現，導致家人慘死，決心復仇的故事。雖然劇情有些誇張，但在15分鐘後進入高潮，展現女殺手獨自完成復仇的精彩過程。這部菲律賓製作的動作片因其外型亮眼的武打女星和激烈的打鬥場面獲得觀眾關注，尤其在殺手和黑幫電影愛好者中受到推薦。

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