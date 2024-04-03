台灣花蓮地震｜首宗死亡事故！　貨車司機遭落石擊中命喪隧道外

台灣花蓮4月3日早上7時58分起發生數十宗有感地震，位於花蓮縣秀林鄉的大清水隧道傳出死亡事故！根據現場畫面可見，有至少2輛大貨車疑似遭落石砸毀，其中1輛貨車內的司機遭落石砸中，不幸身亡。



大貨車司機遭落石砸中，命喪大清水隧道。

這宗規模7.2級地震發生，蘇花公路出現多宗崩塌事故，大清水隧道就傳出隧道口路基被掏空崩塌，現場畫面可見，出了隧道之後就直接沒路可走，其中1名貨車司機在行經該路段時，不慎遭落石砸傷，在隧道附近身亡，根據最新消息，由於該路段已經無法通行，空勤隊已經抵達現場，並將該名司機載走。

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