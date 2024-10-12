有些人有處女情結，但是「處男情結」似乎很少聽說。



日前有一名女網友上網發文抱怨，她開口求歡遭男友斷然狠拒，男友解釋「想把第一次留給未來的老婆」，引發網友熱議。

同處男拍拖 女網友主動獻身被拒崩潰：他堅持第一次留給未來老婆（01製圖）

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有一名女網友在論壇Dcard上以「男友竟然會這麼堅持這種事」為題發文，她表示，跟男友交往快3個月了，她直白的跟男友表示，有想跟他「做愛做的事」的需求。

想不到男友竟然回她：

人家想把第一次留給未來的老婆。

她聽到的當下回說：「有差嗎？我也不是沒有跟人做過呀。」男友再度回她：

人家就想把第一次留給未來的老婆，不管你講幾次我都會堅持下去的。

原PO抱怨，雖然身體是他的，他有權力決定要不要跟她「做愛做的事」，但她實在搞不懂，第一次給誰這有這麼重要嗎？

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國外一名女子每次在男友來她家過夜時，都會收取50美元，到目前為止已經賺進了幾千美元，引起熱論。（TikTok影片截圖）

還要自己的小孩付房租水電 儲蓄方式惹熱議（點圖放大瀏覽）：

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貼文一出，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言：

「意思是妳不是未來的老婆？」

「所以這是他沒打算娶妳的意思嗎？」

「感情潔癖嗎？朋友有的基督教的教友會這樣哦」

「咦？只有我感覺，你意思是我們不會結婚嘍，好一點的說法應該是，想婚後再性行為」

「人家就想婚後性行為啊，你有過你當然沒差，至少尊重一下對方吧」



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也有不少網友表示：

「才3個月」

「才3個月為什麼要決定未來結婚的人是誰」

「他是有權自己作主啦」

「至少這個堅持他劈腿的機率相對較低」

「尊重妳男友吧，性別對調大概會被罵爆」

「男生想要守住自己貞操不行嗎？不是妳是不是第一次的問題，他覺得第一次很珍貴，想要保留在最愛的人身上啊，可以跟他走到一起後面那個」



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美國一名女子近期在搭機時拿著自製的A4標語，向全機男性廣播自己「正在尋找有錢老公」，連機長都忍不住從駕駛艙跑出來看看究竟是哪號人物在徵婚。（TikTok影片截圖）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】