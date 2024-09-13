韓人夫狂課金獲女直播主青睞 做愛時卻將她掐死 調查揭驚人背景
撰文：聯合新聞網
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直播產業興盛，不少人靠打賞賺進大把鈔票。
韓國一名有婦之夫曾經打賞給一位女直播主高達千萬韓元，然而兩人發生性行為時，男子竟掐死女直播主後逃逸。
殺人後製造女方被劫假象 一原因妻子同被判刑（點圖放大閱讀）：
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根據《朝鮮日報》報導，韓國法院日前審理一起謀殺案。一名40餘歲男性曾打賞一名20多歲女性直播主高達約1200萬韓元（約7萬港元），兩人多次私下會面並發生性關係。
今年3月，兩人再度見面，然而在性交過程中，女直播主頸部遭壓迫，她央求停下、最後甚至已經癱軟了，男子仍不予理會，最終導致女子窒息死亡。
男子勒死女直播主後，不但沒有報警自首，反而把受害者的物品分散丟在首爾各處，製造女子被搶劫的假象，但最終警方仍逮到男子。
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令人震驚的是，原來男子有殺人前科，他供稱這次並沒有殺人意圖，只是一場意外：
我有（謀殺）前科，所以才逃走，我怕如果這件事被發現，可能就要在監獄裡度過餘生了。
男子的律師也表示，事發後男子有對女直播主進行心肺復甦術，因此並沒有殺人意圖。
檢方要求法院判處男子30年徒刑，而男子的妻子因為協助他逃跑，被判處1年徒刑。
兩人的宣判日訂於10月4日。
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