手機關藍牙可慳電？實測僅節省1.8%　Google示警3重要功能反失效

許多民眾為了替手機省電，平時會選擇關閉藍牙（Bluetooth）功能，需要使用時再打開。



但經過實測，其實省電效果非常有限，手機還可能失去其他便利功能。

Google 近期就在 Android 15測試版中加入一串說明，表示在藍牙關閉後，有3項功能將無法啟動。

關藍牙僅能省1.8%電 卻令3項重要功能失效（點圖了解更多）：

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根據《AndroidAuthority》報導，在最新的 Android 15 程式碼顯示，當關閉藍牙之後，系統會跳出通知「快速分享、尋找我的設備，以及透過藍牙提供的定位功能將無法啟用」，並且提供「藍牙自動開啟」的選項，使設備在關閉一段時間後，能自動重新啟用。

其中，「快速分享」需要藍牙才能與周圍的其他手機、電腦配對，並以 WiFi 進行檔案傳輸。

「尋找我的設備」是Google近期將上線的新功能，可藉由所有Android裝置的藍牙，來尋找遺失的設備，若手機在關閉藍牙的狀態下遺失，就無法在系統上顯示即時位置。

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至於藍牙是否真的會讓手機耗電？事實上這僅是一般大眾的迷思。

藍牙屬於低功耗的功能，關閉後的省電效果事實上非常微小，《Android Authority》曾用5款手機，分別在藍牙關閉與開啟的情況，進行續航實測，結果發現關閉藍牙只為手機省下1.8％的電力。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：手機關藍牙能省電嗎？內行實測根本沒用！Google示警「3大功能」反而失效】