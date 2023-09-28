iPhone 15 Pro「熱到焫手」用家群起投訴　專家解答

率先拿到iPhone 15 Pro和Pro Max的用戶抱怨，手機在使用或充電時會過熱。



彭博懷疑是手機設定時讓用戶有此感覺，也可能是特定App在背景執行時而有的狀況。

蘋果線上論壇和Reddit、X在內的社交媒體網路上，很多人吐槽這狀況。

（編按：TF International Securities一位頗具影響力、關注該蘋果公司供應鏈的分析師Ming-Chi Kuo將過熱問題歸因於iPhone 15 Pro的全新輕量化設計，它的散熱效果可能不如過去的機型。Ming-Chi Kuo稱，僅在Pro型號有的新款鈦框架也可能是一個問題。鈦是熱的不良導體，因此很難將熱力從手機中散發出來。）

「開太多背景app」也會導致 只有部分產品有此問題（點圖放大看專家分析）：

+ 11

用戶抱怨，在玩遊戲、打電話或FaceTime視訊聊天時，手機的背面或側面會變熱。有些用戶也發現，在充電時這狀況尤其明顯。

蘋果技術支援人員接到這類問題時，就請用戶參考一篇如何處理感覺iPhone太熱或太冷的舊文 。這則說明解釋，使用太多app、充電或頭一次設定時，可能會出現過熱現象。

彭博以追蹤蘋果動態而知名的記者葛曼（Mark Gurman）指出，手機變暖並非不尋常的現象，尤其是新一代產品採用更強的處理器。這次問題在於，變熱的狀況是否一直存在，並超出消費者認為可接受的範圍。

【延伸閱讀】蘋果MMA｜新iPhone 15無貨 印度店員慘遭2顧客狂毆扯衫（點圖放大瀏覽）：

+ 20

iPhone 15 Pro和 Pro Max採用由台積電生產的A17新晶片，讓玩遊戲的表現提升不少，卻也可能是手機變熱的成因。此外，最新iPhone外殼這次改用鈦金屬。

葛曼認為，可能是iPhone設定過程導致或加劇過熱的問題。當用戶拿到新手機，重新從iCloud下載所有的App、資料、照片，需要花很長時間，也需要處理器密集處理。

他引述有些用戶的看法，認為問題也可能是由於某些App像Instagram或Uber在背景執行時所造成的。

彭博觀察到，過熱並非普遍發生的狀況。也有iPhone 15 Pro的用戶說他們沒有遇到這個問題，或者說熱度和之前的機型相當。

對一些用戶來說，把iPhone裝在保護殼中至少能夠防止iPhone燙手。

延伸閱讀：

FT：OpenAI擬聯手軟銀與蘋果前設計長艾夫 打造「AI版iPhone」

回收、重覆清洗誰環保？ 麥當撈揭「悲慘經驗」抗拒歐盟新規

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】