二十四節氣｜穀雨7大禁忌觸犯或有人命傷亡 風水師加碼1招催財運
撰文：TVBS新聞網
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二十四節氣中的「穀雨」，將在今年的4月19日晚上到來。命理專家小孟老師分享了7種穀雨的禁忌及開財運的方法，他表示穀雨開始雨水會增加，氣溫也會開始回升，適合農夫播種耕田。
命理專家小孟老師在臉書粉專上說到，穀雨是春天的最後一個節氣，也是二十四節氣中的第6個，冷暖空氣交會因此降雨變多，有7個禁忌需要小心。
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1. 戒爆怒
穀雨日的天氣忽冷忽熱，容易導致脾氣較差，一旦動怒容易犯下不可逆的錯誤。
2. 穿衣不宜減少
穀雨日的天氣早熱晚涼，穿衣時不宜減少太多衣物，以避免身體著涼感冒。
3. 避去森林
這個時候是撲滅害蟲的時刻，因此盡量避避開像森林、雨林這種害蟲較多的山區森林，否則容易被叮咬。
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4. 注意除濕
這時候容易下雨及忽冷忽熱，濕氣較重要注意多加除濕，以免引發痛風。
5. 小心用電
溼氣重容易導致電器用品受潮，或者在使用上會有觸電的可能。
6. 傳染疫情變多
除了電器容易受潮外，溼氣重也容易引發傳染疾病，需要注意社交距離，以避免傳染病的發生。
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7. 上山要小心
若在穀雨日一定要前往山區的話，因為容易下雨可能會天雨路滑，容易跌倒、摔倒。
另外，小孟老師也分享了在穀雨日開財運的方法。在這天可以準備一碗生米，米中放入88硬幣，並選在當日早上9時至11時向天外祈求財運大發，這碗米為龍年的穀雨米，求完後放在書桌上，要特別注意男左女右的方向，放一天後倒掉，並把硬幣拿去捐款，能讓財運大開。
*民俗說法僅供參考，不代表本新聞網立場*
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