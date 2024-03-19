29歲男常吃這3類食物　檢查驚揭患結腸癌末期　後續超慘：很糟糕…

【腸癌】年輕也要注意飲食健康！美國1名29歲男子，被診斷患上結腸癌第四期末期，原因估計與他經常3類食物有關，感嘆原以為自己年輕就不會有事，「我以為我是無敵（invincible）的」。男子已做手術切除含有癌症結腸部份，但之後發現癌症擴散到肺部和肝臟，需要進行3個月化療，並在過去幾年進行了11次肺部手術，目前仍在接受治療。



美國1名29歲男子，被診斷患上結腸癌第四期末期，原因估計與他經常吃3類食物有關。（示意圖／gettyimages）

綜合外媒報道，現年34歲的美國洛杉磯男子法拉齊斯（Joe Faratzis），29歲（2019年）時被診斷患第4期結腸癌，當時醫生表示，癌症早於3年前出現。法拉齊斯回想，那時自己約25歲卻沒照顧好自己，「飲食（習慣）很糟糕」，因懶於下廚，經常吃速食店三文治、牛扒、加工食品等，估計因此導致結腸癌。

報道引述研究指出，加工食品飲食與結腸癌等癌症有密切關係，其中食用較多加工食品的男性，患結腸癌風險較其他男性高29%。

報道又提到，法拉齊斯早於20多歲時已出現癌症症狀，每次彎腰都會感到胸部隱隱作痛，於是找醫生進行CT掃描（電腦斷層掃描），但由於他仍年輕加上成本太高，故未有跟進。大約6個月後，當時28歲的法拉齊斯留意到大便後使用的廁紙每周都會出現1、2次血漬，但他自恃年輕以為只是小事，亦未有跟進，「身為1個28歲的男人，我以為自己是無敵的……而且，我不想看醫生做腸鏡檢查，整個情況看起來很不舒服和尷尬」。

法拉齊斯患病後需要定期覆診。（網上圖片）

然而不面對不代表身體無恙，幾個月後，法拉齊斯坐梳化後發現梳化上有血漬，立即衝入廁所檢查，發現仍有流血，於是立即看醫生。經CT掃描和大腸鏡檢查，結果證實法拉齊斯患上結腸癌。他之後接受化療令腫瘤縮小，2020年做手術切除含有癌細胞結腸部份。

可是噩夢還未結束，經更多檢查後發現癌細胞已擴散至肺部及肝臟，需要再接受3個月化療，並在過去幾年進行11次肺部手術。可幸經歷波折，法拉齊斯過去1年沒出現任何新癌症，但由於癌症透過血液或淋巴系統擴散，因此可能仍然存在循環腫瘤細胞，法拉齊斯需要每3個月覆診1次。