婚禮喜帖「指定賓客咁做」　網民熱議應否配合　有人建議直接不去

婚禮是人一生的重要大事，許多人會絞盡腦汁安排流程，為的就是舉辦一場完美的婚禮。



對此，一名網友分享，最近越來越多婚禮會對賓客要求「dress code」，好奇大家是否會覺得困擾？

貼文一出後，引起廣大網友熱議。

點圖放大看原文全文及網民意見：

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這名網友在PTT以「收到喜帖上有要求dress code會困擾嗎？」為題，指出期婚禮流行請賓客一起dress code某種色系的衣服，她坦言自己會配合，但若不熟還要為了這個色系買衣服的話，就會覺得有點困擾。

也好奇大家收到喜帖，特別註明dress code會覺得困擾嗎？還是覺得配合穿統一色系也滿有趣的？

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貼文一出後，多數網友一致認為很困擾，紛紛表示：

「講實話，真的很困擾」

「太麻煩了，不去」

「花高鐵票、人情錢之外還要買衣服，我真的謝謝再聯絡」

「到底是來祝福還是耍猴戲給新人看」

「是以為每個人都可以直接從衣櫃拿出指定的東西嗎」

「一桌3萬以上的我才會考慮配合」

「麻煩，禮到人不到就好」

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不過，也有部分網友持相反意見，紛紛表示：

「應該是新人想跟一群好友合拍照，才會提醒dress code，可以正面看待」

「這種不是好玩而已嗎？不可能你沒穿指定衣服就不讓你進場吧」

「看交情啊！我好姐妹的話要我穿恐龍裝我都奉陪」

「偶爾會覺得很好玩」

「去年參加過，大部分人都配合，蠻有趣的」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】