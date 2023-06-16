踩界啦啦隊辣妹團萌爆成員跳舞片瘋傳　超犯規衣着成焦點：太可愛

啦啦隊「LuxyGirls」透過官方IG分享一段影片，內容為啦啦隊成員夏芝在球場上大跳王心凌的《愛你》，同時也在貼文中寫下：「想來點……宵夜嗎？這……團長真的不是故意的，可愛的夏芝真的太高了，衣服布料不夠啦！」之註解。



啦啦隊LuxyGirls在年初才爆出彰化柏力力籃球隊對上台灣啤酒的比賽過程中，有啦啦隊成員在場邊扭腰擺臀，且做出一字馬的動作來干擾台啤的球員蘇柏彰罰球，影片也在曝光之後，引發各界討論，同時也讓LuxyGirls瞬間爆紅。

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然而，LuxyGirls也透過官方IG分享一段成員夏芝沒穿內衣大跳《愛你》的片段，使得不少網友在看過影片之後，都紛紛前往按讚及留言。

對此，不少網友在留言區底下表示，夏芝的這身團服實在是太火辣且犯規，同時也有許多網友表示，自己在看了影片之後，都不知道該將眼睛往哪擺，紛紛稱讚夏芝跳舞的模樣真的太可愛。

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