日本啦啦隊激萌「王牌」瀧谷美夢畢業粉絲不捨　憑狐狸舞人氣爆燈

日本火腿啦啦隊「Fighters Girl」早前在官方IG上宣布，超人氣隊員「狐狸舞王牌」瀧谷美夢正式畢業，離開Fighters Girl了。



生於北海道札幌市，加入Fighters Girl的6年以來，25歲的瀧谷美夢以大眼睛跟可愛燦爛笑容，擄獲許多球迷的心。

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曾說自己最崇拜的球星就是鈴木一朗，在日本火腿隊搬到新主場「ES CON FIELD HOKKAIDO球場」的第1年後，雖然火腿以60勝82負1和在洋聯墊底，但回顧過去一年，瀧谷美夢表示：「雖然這是個令人失望的賽季，但我能和大家一起享受搬到新主場的第一年，仍讓我感到超出預期的開心。」

不過，她強調因私人因素，本季後就將從Fighters Girl畢業：「大部分啦啦隊員會在待了5年後離開，我在這邊過了精彩的6年生涯，很感謝大家的支持。」

瀧谷美夢人氣飛漲，去年工作上大有進展，還為雜誌拍攝寫真：「我會以啦啦隊的經驗，繼續奮鬥未來的職業生涯。」

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大批支持她的粉絲也紛紛留言回應：

「我很震驚，但我會繼續支持妳！」

「祝妳下一站好運！謝謝妳為Fighters Girl的努力」

「感謝妳療癒了大家」

「期待妳下次登上媒體報導」

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