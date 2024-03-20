台啦啦隊女神「少鹽」跳槽兼告前東家　揭月薪呢個數　法官都嚇親

前職籃夢想家啦啦隊成員「少鹽」今年加入中信兄弟啦啦隊Passion Sisters（PS），本月10日也現身開季見面會，表示：「會努力跟上，用熱情感染大家。」



少鹽（本名翁唯祐）去年離開職籃台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，並提告終止與夢想娛樂公司的經紀合約，2月27日開庭曝光她簽約至今的收入只有35萬元台幣（即月薪2萬台幣左右，約4,900港元），連法官都訝異：「連基本工資都不到！」4月12日上午10點半將再開庭。

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對於少鹽與前東家的合約，PS官方回應：「少鹽與前經紀公司已進入司法程序，與律師已溝通後續，謝謝大家關心。」

之前對Passion Sisters的印象？少鹽表示「很熱情，也很有活力，很清新」，也提到大家身高都很高，自己應該是裡面身高最矮的：「今天是第一次在棒球場跳舞，在棒球場與籃球場跳舞差很多，棒球跳舞要跳整場，主要是帶動氣氛，籃球主要都是開場與中場的表演，體力上棒球比籃球更多，有開始加強體力。」

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被問到選擇加入兄弟啦啦隊的契機，少鹽表示當初是有球迷朋友推薦：「覺得我滿適合參加中信兄弟啦啦隊，剛好網頁上有連結，所以就報名，會努力跟上大家，用熱情感染大家。」

背號部分則是選擇自己生日2月9日的29號，因此對同背號的陳俊秀更有印象。

少鹽也透露自己以前會跟家人一起看棒球電視轉播，在加入前就追蹤了學姊貴貴的IG。

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