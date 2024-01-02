啦啦隊女神「小鹿」新噴血寫真集挑戰尺度極限：布料都是透膚蕾絲

啦啦隊女神「小鹿」林岱縈日前舉辦寫真書《答應你：林岱縈寫真》簽名會，直說這次作品是自己目前為止的最大尺度。



「對我來說這次最大的尺度是幾乎沒有修圖，尤其是皮膚，就好像讀者都靠我好近好近，平常根本沒有機會那麼近，這世界上大概真的只有男朋友才會那麼近了，眼睛的血絲都看得到，尺度超級大！」

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她笑說，這本書修最多的反而是被蚊子咬的包，第一天在陽明山拍攝被咬了超多，四肢、肚子全部都是。

這次林岱縈在寫真書換穿多達11套造型，其中蕾絲睡衣讓她超害羞：「試穿時我嚇到，因為它從胸下開始整片布料都是透膚蕾絲，真的太犯規了，但穿起來超級美！拍攝全程所有工作人員都很保護我，攝影師也等到確認沒問題才敢回頭。」透露都沒怎麼修圖。

她稱目前單身7年，雖然身邊不乏追求者，但不急著談戀愛，要專注事業，而且2個妹妹都已經結婚生小孩，她沒有被催婚和要求生育的壓力。

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出寫真書是否爸媽有反對？林岱縈表示：「家人都滿支持我的每一個決定，他們只怕我沒有好好吃飯睡覺。」

至於如何保養身材，她直言：「真的沒有別招，就是動起來！有空的時候會去做SPA，放鬆也很重要。」如果有重要工作，前3天會吃比較清淡、甚至是3餐只吃蔬果，她哭說，為了要在簽書會美美出席「我的生日蛋糕一顆都沒有吃，我要明天一次吃完！」。

原來簽書會前一天是林岱縈生日，舉辦音樂會與親友粉絲相聚，歌唱老師、韓國單曲統籌經理人、舞者特地從韓國飛來一起表演，讓她非常開心，生日願望許下：「希望寫真書可以賣很多刷！」

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至於2024新年期許，她笑回：「希望我60幾歲的時候也可以像前輩美鳳姐一樣漂亮！」接下來會陸續上唱歌課和表演課，也會前往韓國進修、計畫發單曲。

她先前稱被前東家欠薪1年，雙方鬧上法庭，今聊到此事，她說：「希望可以好聚好散，也是逼不得已，我們在9月走法律合法解約，生活還是要過，我已經將近1年沒拿到薪水，聽到不符合事情的傳聞，我覺得沒辦法繼續忍耐，希望可以順利圓滿解決。」

至於積欠多少，她表示因為還在打官司，無法透露細節。

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