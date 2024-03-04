瘋傳「清純美少女球僮」　天使臉孔讓網民暴動：顏值不輸啦啦隊！

撰文：中天新聞網
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台灣掀起啦啦隊熱潮，無論是棒球、籃球等賽事，近期甚至吹起一股「韓流」，各隊的啦啦隊正妹讓球迷在追球賽的同時，也能一飽眼福。

不過球場上吸睛的不只有啦啦隊，甚至連場邊的球僮都能成為亮點。

照片瘋傳獲讚顏值不輸啦啦隊　點圖放大看美少女球僮姚沛杉的照片：

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如果常看樂天桃猿比賽的球迷，應該對這張天使臉蛋不陌生，她是讓許多網友暴動跪求IG的中職球僮姚沛杉，清新脫俗、俏皮可愛的模樣在網路上掀起熱烈討論。

從Lamigo時期就是桃猿球迷的姚沛杉，從小因爸爸開始接觸棒球。姚沛杉3日也現身台北大巨蛋，擔任讀賣巨人90週年紀念台灣試合的球僮，每當她上場遞球時總吸引大批球迷目光。

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網友們也興奮喊：

「好可愛啊」

「真的很可愛」

「真的不輸啦啦隊美眉！」

「可愛耶」

「桃園球僮妹妹耶」

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