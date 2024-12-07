參加婚禮最令人煩惱的，莫過於人情（禮金）的多寡了。



一位台灣人妻發文抱怨，近日老公的表妹結婚，因為夫妻兩人與她的關係平平，又只有一人赴約，原PO原先打算包個幾千塊（台幣，下同）紅包就好。

不料原PO事後發現，老公包了2萬多塊給對方，讓她相當憤怒，氣得抱怨「我們聯名戶口裡面只剩兩千多」！

婚宴人情｜老公擅自用聯名戶口錢封呢個數畀表妹 人妻見餘額嬲爆（01製圖）

封2萬人情竟是因「表妹是醫生」要面子 點圖放大看原文全文及網民意見：

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原PO在FB粉專「靠北老公2.0」投稿，老公的表妹近期結婚，因為對方明確表示不能帶小孩參加婚禮，所以她決定在家帶小孩，讓老公獨自參加。

原PO表示，當年跟丈夫結婚時，表妹的媽媽包給他們16000元的紅包，以習俗來說，回禮的應該是奶奶，而他們再另外包一個紅包給表妹。她也說明，自己與丈夫結婚9年，見不到這位表妹3次，關係也不熱絡，再加上婚禮只有一人到場，原PO認為只要包個幾千元的紅包就好，老公則表示會看著辦。

不料，婚禮後原PO追問老公究竟包了多少錢，對方沒有給出明確的數字，事後她查看夫妻的聯名戶口才發現，老公包了2萬多元給表妹，而兩人的聯名戶口裡只剩2千多塊。對此，原PO的老公解釋，因為表妹是醫生，所以包多一點比較有面子。不過原PO認為，就算包這麼多表妹也不會感謝他們，且奶奶也另外包給她了，到底要面子做什麼？

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有網友認為原PO老公應量力而為，不該花錢買面子：

「心意最重要！不用打腫臉充胖子」

「死要面子，遇到這種也是累」

「日子過好最重要，死要面子的往往害了整家人」

「量力而為！自己荷包都扁何苦讓人荷包滿滿？回禮高一些些就好啊，又不熟」



不過也有人表示，人情該由誰回禮，要看當初收16000紅包的人是誰、錢如何運用：

「如果當初1萬6的紅包是你們收走，那你老公的回禮2萬多是沒問題的；但如果相反是你奶奶收走的話，你們根本一毛錢都不用包了，當初的人情誰收走，就應該是收的人去回禮 」

「當初人情都用在婚禮宴會上，剩下都給妳們，就妳們要處理；如果是長輩收的那就長輩包」

「當時1萬6如果是你們收走的，老公包兩萬多合理」



有網友則認為原PO的問題也不小：

「聯名戶口剩兩千？那妳還敢生小孩？妳自己問題也不小啊」

「帳號只剩兩千多也敢生小孩」

「為1、2萬大發火？這點數目實在很不值得，努力一點賺錢比較實在」

「她包1萬6妳要給人家包幾千就好，妳哪來的臉」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】