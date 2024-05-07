台式飲品店官方平台貼「最強性暗示」嘔心影片瘋傳 小編下場慘了
撰文：聯合新聞網
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由台中起家的飲料店「得正」相當受歡迎，目前在台北、桃園、台南等外縣市都有分店。
然近日永康中華分店在threads的一篇貼文引發爭議，小編貼出一段糖漿從機器快速流出的影片，並配上「180體育生今天說想找妳吃宵夜」文字，頗具性暗示意味，遭到網友撻伐後目前已刪除，店長也發文道歉，並強調已請發文小編離職。
真的是小編用錯帳號發文？點圖放大看看相關照片：
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得正永康中華店的這篇貼文PO出不到一小時就刪文，不過早已被網友擷圖瘋傳，店家也遭撻伐「怎麼會用品牌帳號發」、「價值觀受到很大的衝擊」、「飲料突然不好喝了」、「這是性暗示吧？遇到180公分體育生就高潮之類的」。
得正永康中華店也發布道歉聲明，店長強調小編發文時切錯帳號，目前已請他離職。
不過此說法再遭網友懷疑，「好想知道怎麼樣才沒有注意到發文帳號」、「感覺比較像逆風才刪文」、「店長跟小編是不是同個人」。
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眼看大眾不買單，店長再發第二篇道歉文，表示小編一開始發文時，下面有人質疑「確定不是切換錯帳號？」，當時小編因為心裡緊張，才會急著切割公司。
他也有跟小編通話，表示對方哭很慘、相當自責，而自己身為店長未盡到監督管理，著急發文讓大眾了解，解釋卻不夠全面，真的很對不起，「夥伴的事就是我的事，並沒有要切割推卸責任的意思，接下來任何責任我都會接受，也接受社會大眾的指教」。
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