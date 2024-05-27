減重注意！男大生戒掉「1東西」　1年激減20公斤　脂肪肝都消失

戒除錯誤的飲食習慣，減肥可能事半功倍！台灣著名護理師譚敦慈日前在節目透露長子減肥經歷，稱兒子僅是戒掉含糖飲品1年，就減掉了20公斤。原來兒子讀大學時養成了喝含糖飲品習慣，身體檢查時發現有脂肪肝，之後到上海讀書就不再喝含糖飲品，結果不到1年就瘦了20公斤，還告別了脂肪肝。有減重專科醫生提醒，選擇手搖飲品時要留意配料珍珠「有糖蜜過」，而一般人以為較健康的焦糖、黑糖其實進行過「焦化」，對健康風險更高。



台灣著名護理師譚敦慈日前在節目透露長子減肥經歷，稱兒子僅是戒掉含糖飲品1年，就減掉了20公斤，還告別了脂肪肝。（示意圖，非當事人/GettyImages）

台灣長庚醫院臨床毒物實驗室兼任護理師譚敦慈在節目《小宇宙大爆發》中，分享了長子減肥經歷。她指家中本來沒有人喝含糖飲品，然而長子卻成為家中飲食習慣「最差」的人，在讀大學時開始跟着同學喝含糖飲品。之後他離開台灣去上海讀書前做了身體檢查，發現有輕度脂肪肝，及肝功能指數輕微上升。

不過，長子去了上海後就戒掉了含糖飲品，而其他吃食都維持差不多，結果在上海讀書不足1年，就減掉了20公斤，且再檢查發現肝臟正常，已經沒有脂肪肝，肝功能指數也回復正常。

譚敦慈認為戒掉含糖飲品是減重過程中非常重要的一環，而一同參與節目錄製的初日診所減重專科與家庭醫科醫生李唐越亦說，「（愛喝含糖飲品）是蠻危險的1種日常習慣」。他建議想喝飲品時，可選無糖茶、咖啡或氣泡水加檸檬；另外，選擇手搖飲品配料時也要小心，就算飲品不另外加糖，但配料珍珠「有糖蜜過」，而焦糖、黑糖進行過「焦化」，對健康風險更高，故可選「相對安全」的配料，如天然的愛玉或含纖維的奇亞籽。

（小宇宙大爆發）