Canada Goose｜美國華盛頓警告遊客勿穿它：恐成劫匪目標

美國首都華盛頓下月將迎來賞櫻季。



不過，美國霍士新聞網報道，華府官員提醒當地居民和遊客不要穿着搶手的加拿大品牌Canada Goose外套，以免淪為搶匪目標。

已爆多宗劫案 遊客光天化日下被持槍逼脫外套 點擊放大瀏覽Canada Goose相關照片：

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賞櫻景點華盛頓大學霧谷校區（Foggy Bottom campus, George Washington University）已發生兩宗相關搶案。

上週發生的其中一起案件是，來自紐約的一家三口在華府照點杜邦圓環（DuPont Circle）遊逛，他們說自己在光天化日之下被搶匪用槍指着，強迫他們交出身上的Canada Goose外套。

受害者科夫曼（Julian Kaufman）告訴NBC：「我是住在紐約貧民區南布朗克斯（south Bronx）的律師，自認有能力面對這些事。突然有人說『給我你的外套！給我你的外套！』，我想他是不是在開玩笑，然後他拿槍朝我揮舞，我就把外套脫下來給他。」

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另一起案件則是有名學生上月被三名嫌犯包圍，在一陣拳打腳踢下被搶走外套。

霍士新聞網指出，Canada Goose外套價格昂貴，價格介於數百至1500美元間。

其他城市的搶匪也以此為目標，芝加哥一間Canada Goose店家上月遭破窗搶劫。當地媒體報導，自2016年以來，該品牌外套就成為芝加哥竊賊的最愛。

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