慎入｜巴西男自拍玩空中飛索墮斃 影片曝塔架突然倒塌恐怖過程
撰文：ETtoday
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巴西39歲男子塞爾吉奧（Sergio Murilo Lima de Santana）10月10日進行空中飛索活動，沒想到滑到一半時發生意外，導致正在自拍的他整個人掉落至地面，意外拍下事件發生過程，送醫後不幸死亡，約15秒的畫面在網路上瘋傳，警方正在調查事件發生原因。
來自帕拉州貝倫市（Belem）的塞爾吉奧，10日在塞阿拉州（Ceará State）知名度假景點Canoa Quebrada和朋友度假時，一同挑戰空中飛索活動，沒想到滑到一半時支撐繩子的其中一個塔台突然倒塌，導致他在半空中墜地。
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自拍影片中可看到，塞爾吉奧面對鏡頭笑得十分開心，然而沒多久他整個人突然往下墜，接着畫面便一片黑暗。
從朋友拍攝的影片中則可看到，塞爾吉奧溜到一半時，一個巨大塔台突然倒塌，導致他跟着墜地
塞爾吉奧送醫後因為頭部重傷被宣告死亡。
由於這已是當地所發生的第5宗涉及空中飛索的死亡事件，事件發生隔天，當局立刻發布禁止所有空中飛索活動的禁令，他們將對該地區所有空中飛索設施進行全面檢查，案件正在調查中。
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