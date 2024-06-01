Uber Eats｜台網友投訴「十三樣配菜只來了三樣」 真相笑到肚痛
撰文：聯合新聞網
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外賣越來越方便，讓現代人只要打開手機就能輕鬆點到美食。
不過，一名女網友在「外賣員的奇聞怪事」分享圖片，有客人在某餐廳留下負評，「上面寫十三樣配菜，簡直是誤導客人，結果只有三樣」。
對此店家無奈跳出來解釋，笑翻一票網友。
點圖放大看看涉事照片及店家的爆笑回應：
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從原PO分享的圖片中，可見該顧客在某店家Google評論留一星負評：「叫Uber Eats上面寫十三樣配菜，簡直是誤導客人。選項讓你選三樣，結果來了真的只有三樣和寬粉……天啊詐騙喔？東西不麻也不辣，不知道在吃什麼。」
對此，老闆則無奈回覆：「親愛的願客，那是『＋』加號，不是中文的『十』，給你選三樣就當然給你三樣。」
並建議該客人若覺得受到欺騙，可向外賣平台客服反映，不要亂留一星負評。
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看完老闆的留言後，讓原PO忍不住笑稱，「這位客人是怎麼有辦法看成十三樣配菜的」，並大讚老闆的態度。貼文一出，不少網友也紛紛吐槽該名客人：
「179元台幣，13樣配菜是要吃雜草跟野花嗎？」
「我不知道現在中文不好的人那麼多」
「看來是個老花眼的客人」
「貪小便宜造成的認知問題」
「都說太陽餅沒太陽了，到底是要問幾次？」
「真的奇文共賞」
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