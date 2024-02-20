Cheap爆未來阿嫂常偷食外賣　阿哥籲包容又唔還錢　網民教咁對付

外送員偷吃顧客食物的事件層出不窮，但有網友在「匿名公社」透露，自己的外送卻經常被未來的嫂嫂吃掉。



發現真相的他，立即將此事告訴哥哥，對方卻只請他不要計較，讓他無奈詢問：「不能正面跟她硬槓，該怎麼做才能讓她學到教訓？」

有人教下次叫勁辣 點圖放大看原文全文及網民建議：

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原PO表示，他經常遇到外送被偷吃的情況，原本懷疑是外送員或鄰居做的，卻在偷偷裝監視器後，意外發現未來的嫂嫂就是兇手。

他說明，未來嫂嫂自從被裁員後，就一直住在他家，每次詢問對方是否要一起點外賣，卻都拒絕。如今發現未來嫂嫂就是偷吃外賣的兇手，讓原PO非常不開心。

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原PO透露，自己目前在準備高考，沒有工作，平時僅靠著積蓄過活。發現兇手的他，立刻向哥哥告知此事，但對方卻只請他「不要計較」，未歸還任何費用。

他指出，未來嫂嫂至今仍不斷裝無辜、失憶，就是不願還錢，讓他無奈上網求救：「不能正面跟她硬槓，該怎麼做才能讓她學到教訓？」

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貼文一出，許多網友建議原PO以後訂餐改付現，避免對方再次偷吃食物：

「付現金就好，外賣員就會幫忙看著」

「外賣員到不是都會通知嗎？提前出去，直接跟外賣員碰面拿不就好了，多走幾步路就能避免了～何必自尋煩惱」

「就改用現金付款吧，不然怎麼做都有可能傷和氣啊」

「叫變態辣，給她吃」

「拿你哥的錢付錢吧，既然他都說不要計較了，應該也不會計較吧？」

原PO最後也回應網友表示「下次改用現金好了」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】