食日式料理「白飯應放左邊定右邊」？放錯原來會被覺得「無家教」

日本許多和食裡頭，往往包含主菜、小菜、湯和飯的組合。



然而除了內容以外，就連怎麼擺盤，也都有需要注意的地方。近來日本網上，就因為「飯」該怎麼放，吵得不可開交。

網路討論區「お悩み解決掲示板」最近出現一則貼文，文章作者表示在自己老家，白飯都是放在主餐的左邊，但她老公卻覺得放哪都行，引起熱議。（onayamifree.com）

網路討論區「お悩み解決掲示板」最近出現一則貼文，文章作者表示在自己老家，白飯都是放在主餐的左邊，但她老公卻覺得放哪都行，引起熱議。（onayamifree.com）

不少網民坦言覺得「白飯放錯邊」的人沒家教 點圖了解更多：

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根據日本媒體「キャリコネニュース」報導，網路討論區「お悩み解決掲示板」最近出現一則貼文，文章作者表示在自己老家，白飯都是放在主餐的左邊，但她老公卻覺得放哪都行，每次輪到老公做飯時，飯有可能擺在左邊，也可能擺在右邊。

且最近她閱讀漫畫，發現裡頭也把飯畫在餐點右邊，讓她不禁懷疑「飯放左邊的文化已經不再普遍了嗎」。

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這則貼文引起許多日本網友回應，有人認為：

飯放左邊是常識，才不是放哪都行。



和食的禮儀就是右邊放湯，左邊放飯。



光明正大說沒差的都是家裡沒教好。



放棄老公吧，把小孩教好就好。



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但也有人說：

以前高中教養課教說要放右邊，雖然要拿都會卡到湯很麻煩。



我常去的知名定食屋，每次都把飯放右邊。



京都和關西有部分地區飯是放右邊，根據地方不同常識不同，沒有統一答案。



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不過以日本農林水產省提供的食育資料而言，和食正確的配膳方式，應該是左手擺飯等主食，右手擺湯，烤魚之類的主菜放在右邊前端，副菜則放在左邊前方，漬物放在中間。

理由是主食必須長時間用左手端著，因此放在左邊，且右手也比較好夾主菜，所以才會這樣擺放。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】