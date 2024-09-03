愈減愈肥？這種運動做太多反變胖　減重專家：易肚餓、更易囤脂肪

做運動除了令身體更健康，更可減肥，但有1種運動做過量了，竟會令體重不跌反升？台灣有減肥專科醫生指出，過度進行「帶氧運動」會令體內壓力荷爾蒙皮質醇升高，反使增加飢餓感，用餐後吸收得更多，導致更易囤積脂肪。醫生續指，特別是長跑等的耐力型運動，更應避免過量訓練，應每周進行2至3次，每次至少30分鐘，配合適量休息、碳水循環飲食，才能有效地降低體重。



影星周潤發（中間黃衣者）經常跑步，醫生指做「帶氧運動」有效燃燒脂肪，但過旦會令體內壓力荷爾蒙—皮質醇升高，反使增加飢餓感，用餐後吸收得更多。示意圖。（《別叫我「賭神」》劇照）

台灣三樹金鶯診所體重管理主診醫生蕭捷健早前於Facebook專頁發帖，指減肥概念中的「體重設定點」像體溫一樣，是身體的平衡機制，故增磅時，體重設定點會讓你吃不下。他續指，設定點是由基因、生活方式及各種荷爾蒙所決定，故每個人都不同。

蕭醫生更指出，運動會影響胰島素和皮質醇，在胰島素穩定時，體重設定點會降低，惟如胰島素高、甚至產生阻抗時，進食的澱粉質則較易囤積成脂肪。他續指，當身體有較高皮質醇時，會進入儲存能量模式，令你感覺很餓，進食亦會容易吸收更多。

ERROR成員梁業是舞蹈能手，運動量大，但卻是出名的「肥仔」。（資料圖片）

蕭醫生提醒，帶氧運動雖然可穩定胰島素、放鬆身體，惟過度訓練會令身體以為遇到災難需要逃跑，而進入「大遷徙」模式，反使更易出現飢餓感，同時熱量更易囤積。他舉例，過度的馬拉松或鐵人三項訓練等，便會引發這個機制，惟每日只跑步約半小時則沒太大影響。

蕭捷健醫生提醒，帶氧運動雖然可穩定胰島素、放鬆身體，惟過度訓練會令身體以為遇到災難需要逃跑，而進入「大遷徙」模式，反使更易出現飢餓感，同時熱量更易囤積。（示意圖／Getty Images）

蕭醫生建議大家，千萬不要每日過度運動，應以訓練1日及休息1至2日這個循環，且於訓練前可先攝取「高碳水化合物」補充能量。他則舉例，70公斤（154.32磅）人士如運動1小時，1日則進食4碗飯（約300克碳水化合物）即可，他解釋，這些澱粉不會囤積成脂肪。

三樹金鶯診所體重管理主診醫生蕭捷健。（Facebook圖片）

蕭醫生強調，綜合來說，肌肉是必需有足夠蛋白質才能合成，故如運動訓練時間越長，他則建議應直接補充葡萄糖水，避免得肌肉流失、以及身體壓力上升。

（綜合）