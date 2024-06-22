公鹿頭上懸掛一物件行走雪地 近睇細思極恐 可能同交配有關？
撰文：科學最前線
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有位住在日本北海道的攝影師Colette曾在野外拍到了非常驚人的畫面，一隻鹿在雪地中遊蕩，而令人詫異的就是那隻鹿的鹿角上掛著某樣東西，細看才發現那隻公鹿的鹿角上竟掛著另一隻公鹿的斷頭？！
自然界動物的競爭有多殘酷，從照片中就可以看到，在公鹿的鹿角上掛著的斷頭已經腐爛露出白骨，但鹿角還跟活著的公鹿的角卡在一起，無法分開。而這隻活著的公鹿只能掛著同類的斷頭，在一片冰天雪地中到處走。
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為什麼會有這種情況呢？
推斷是兩隻公鹿在為了爭取跟母鹿交配的資格，而進行競爭。
但競爭過後鹿角無法分開，打贏的公鹿只能拖著戰敗者的殘骸過生活，直到最後才會出現掛著對手的頭顱到處走的情形。雖說這是自然界的正常現象，但想想還是挺殘酷的。
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