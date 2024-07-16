她把「失戀後的床」當成藝術品賣了逾2500萬港元 還獲英女王授勳
我失戀的時候都在幹什麼？比Taylor Swift更會從失戀中賺錢的女人出現了！
英國女藝術家Tracey Emin（崔西艾敏）把失戀後睡過的床造成藝術品，賣出了2,546,500英鎊（約2577萬港元）！
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這神奇的藝術「吸金」能力，究竟是什麼回事呢？
就是一張髒兮兮的床，全白的床單被套凌亂的堆放着，旁邊的床頭凳上放着煙灰缸，抽了一半的煙、打火機、圓珠筆、鏡子等，亂七八糟的小物件。
藍色的纖維地毯上，堆放着幾隻空酒瓶、藥盒、帶血的內褲、用過的避孕套和濕巾等，看着是不是像一個廉價招待所？
但其實，你正身處在英國最負盛名的美術館之一，泰特美術館（TATE）的展廳裏。
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《My Bed》是藝術家Tracey Emin1998年創作的裝置藝術，作品靈感來自她的失戀經歷。
當時，她在床上躺了整整4天，幾乎失去意識。當她艱難地爬起來，喝了一口水，回顧整個房間，突然意識到這就是自己極度混亂的人生寫照。
作品的高潮來自一個婦女帶着清掃裝備衝到美術館打掃，被保安拉開後，她高呼：「打掃衞生是我的責任，Tracey是壞女孩的榜樣。」床雖然保住了，但清潔劑在床單上永久地留下了一滴印跡。
2014年，這件作品更是以2,546,500英鎊的價格拍賣成交！
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在西方藝術界中，Tracey Emin一直是有名的「壞女孩」，她的作品以離經叛道著稱。她的另一件作品《Everyone I Have Slept With 1963-1995》，翻譯過來大概就是《那些年我睡過的男孩》。
Tracey Emin出生在英國，父親在她幼年時拋家棄子，她經歷過貧困、強姦、背叛和抑鬱症，並將這些轉變成自己的創作，用藝術治癒自己。不少人表示從她的作品中看到了自己的生活經歷，並重新審視自己的生活。
2013年，英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）親自授予Tracey Emin大英帝國卓越勳章，以表彰她在藝術上的貢獻。不知道你怎麼看待Tracey Emin的藝術呢？
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