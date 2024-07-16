她把「失戀後的床」當成藝術品賣了逾2500萬港元　還獲英女王授勳

我失戀的時候都在幹什麼？比Taylor Swift更會從失戀中賺錢的女人出現了！



英國女藝術家Tracey Emin（崔西艾敏）把失戀後睡過的床造成藝術品，賣出了2,546,500英鎊（約2577萬港元）！

英國女藝術家Tracey Emin以離經叛道見稱，常探討大膽性相關題材。（Tate）

英國女藝術家Tracey Emin以離經叛道見稱，常探討大膽性相關題材。（Sotheby’s）

點圖放大看看賣了逾2500萬港元的床及更多Tracey Emin的照片：

+ 8

這神奇的藝術「吸金」能力，究竟是什麼回事呢？

就是一張髒兮兮的床，全白的床單被套凌亂的堆放着，旁邊的床頭凳上放着煙灰缸，抽了一半的煙、打火機、圓珠筆、鏡子等，亂七八糟的小物件。

藍色的纖維地毯上，堆放着幾隻空酒瓶、藥盒、帶血的內褲、用過的避孕套和濕巾等，看着是不是像一個廉價招待所？

但其實，你正身處在英國最負盛名的美術館之一，泰特美術館（TATE）的展廳裏。

【延伸閱讀】蒙娜麗莎維納斯原來長這樣？ 藝術家用神經網絡技術復活名畫主角

【延伸閱讀】蒙娜麗莎維納斯原來長這樣？ 藝術家用神經網絡技術復活名畫主角

點圖放大瀏覽：

+ 26

《My Bed》是藝術家Tracey Emin1998年創作的裝置藝術，作品靈感來自她的失戀經歷。

當時，她在床上躺了整整4天，幾乎失去意識。當她艱難地爬起來，喝了一口水，回顧整個房間，突然意識到這就是自己極度混亂的人生寫照。

作品的高潮來自一個婦女帶着清掃裝備衝到美術館打掃，被保安拉開後，她高呼：「打掃衞生是我的責任，Tracey是壞女孩的榜樣。」床雖然保住了，但清潔劑在床單上永久地留下了一滴印跡。

2014年，這件作品更是以2,546,500英鎊的價格拍賣成交！

【延伸閱讀】山東姑娘用大量女性下體雕塑做展覽 男人扮看不見 女人全被觸動

【延伸閱讀】山東姑娘用大量女性下體雕塑做展覽 男人扮看不見 女人全被觸動

點圖放大瀏覽▼▼▼

+ 8

以大量女性下體雕塑做展覽 男女反應大不同 點圖了解更多《我們的神很了不起》系列作品▼▼▼

+ 4

在西方藝術界中，Tracey Emin一直是有名的「壞女孩」，她的作品以離經叛道著稱。她的另一件作品《Everyone I Have Slept With 1963-1995》，翻譯過來大概就是《那些年我睡過的男孩》。

Tracey Emin《Mad Tracey from Margate. Everyone's Been There》（Christie’s）

Tracey Emin出生在英國，父親在她幼年時拋家棄子，她經歷過貧困、強姦、背叛和抑鬱症，並將這些轉變成自己的創作，用藝術治癒自己。不少人表示從她的作品中看到了自己的生活經歷，並重新審視自己的生活。

2013年，英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）親自授予Tracey Emin大英帝國卓越勳章，以表彰她在藝術上的貢獻。不知道你怎麼看待Tracey Emin的藝術呢？

【延伸閱讀】重慶女孩去馬來西亞「五花大綁半裸打桌球」 驚人行為背後藏詩意

【延伸閱讀】重慶女孩去馬來西亞「五花大綁半裸打桌球」 驚人行為背後藏詩意

點圖放大閱讀▼▼▼

+ 7

去馬來西亞綁自己在桌上「半裸打桌球」 點圖放大瀏覽更多童文敏的作品：

+ 9

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】