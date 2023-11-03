戰神啦啦隊5生力軍加入打造「11女神海」　人氣網紅小珍奶也當選

台北台新戰神啦啦隊Taishin Wonders歷經兩階段甄選，評選超過百份名單，最終延攬5位生力軍加入，包含小珍奶、蔓妮、彭彭、甜心、Ally，打造出11人女神海。



這位生力軍將與首波成員「籃球女神」洗菜、「元氣女神」橘兒、「競技女神」Mika、「重機女神」Queena、「反差女神」俐蓁與「魅力女神」柳柳共計11位女神，已準備好活力與熱情，準備為台北戰神加油。

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Taishin Wonders本次加入5位各具特色的新成員，其中最廣為球迷熟知、最具高人氣的為現任職棒味全龍啦啦隊練習生的小珍奶，首次跨足籃球領域成為「全糖女神」，她開心的表示「終於沒有讓粉絲失望了！」。

IG短影音突破300萬點閱的「個性女神」蔓妮，畢業於北市大運動藝術學系模特兒組，擁有極佳的身材比例與超高顏值的她，承襲擔任舞蹈老師媽媽的動感細胞，舞台魅力十足。

對於自己「個性女神」的稱號，蔓妮表示「比較貼近自己的率性風格」，笑稱「要比愛心我會很不自在」，更開玩笑的說：「今年的目標就是要對每個戰友們比愛心，希望這一年能順利突破心房。」

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IG擁有11.6萬粉絲追蹤的「淘氣女神」彭彭，因偶然於任職車廠拍攝舞蹈影片而受到關注，成為高人氣的外拍模特兒，嬌小可愛的她除了喜愛跳舞之外，也擅長各式運動包含直排輪、桌球、扯鈴、排球。

過去並非表演藝術科系出身的她，憑藉著自己熱愛跳舞的心，持續的在社群上以舞蹈影片展現自我，她開心的說：「我真的非常喜愛跳舞，很期待每一次球場上的演出，也希望球迷們能記得我是Taishin Wonders彭彭。」

外表甜美可愛，人如其名的甜姐兒「甜心」，從小就嚮往演藝之路，她持續寫歌演唱堅持自己的音樂夢，擅長饒舌更是與外表呈現極大反差，「饒舌女神」甜心跨足啦啦隊領域，她興奮表示「雖然我看起來很文靜，但其實我很活潑，希望能將熱情傳達給進場的戰友們」。

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現為英文老師的「陽光女神」Ally，從小學舞迄今已逾10年，熱愛表演、個性活潑，學生時期皆為籃球隊成員的她，相當喜愛籃球。

在收到獲選Taishin Wonders的那刻，她感到美夢成真：「喜歡看籃球，還能擔任啦啦隊，展現自己的活力，與現場球迷一起應援，將兩個興趣結合，真的是太棒了。」

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