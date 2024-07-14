爸爸姓「苦」建議BB跟母姓 祖母思考整晚 終想出這名字全家讚好
撰文：中天新聞網
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幫小孩取名學問大，但若遇到特殊姓氏，可能會更傷腦筋！
大陸就有一名父親姓「苦」，母親建議隨母姓，立刻掀起家庭革命。
最後奶奶想出一個「好名」，才解決這個難題。
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綜合陸媒報導，大陸一位爸爸姓「苦」，一家人為兒子取名相當燒腦，於是媽媽提議可以隨母姓，卻遭到奶奶強力反對，全家為此吵翻天。
這時奶奶說，會負責幫孫子取個好名。
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沒想到才過了一夜的時間，奶奶就靈感乍現，宣布為孫子取名為「苦作舟」，取自諺語：
書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟。
意思是學無止境，必須勤勉吃苦，才能取得好成績。
奶奶期許孩子能吃得苦中苦，方為人上人，將來成為一個有出息的人。
「苦作舟」不僅寓意深遠，寫起來也不難，獲得全家一致認同，孩子也順利有了個好名。
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